Die Google-Chronik 2018 verrät, was Menschen interessiert und berührt hat. Triumphe, Abschiede, Schlagzeilen: Dies waren die Top-Suchen auf Google 2018 in Deutschland.

Das Google-Jahr 2018 war geprägt von sportlichen Großereignissen, Abschied und Neuanfang. Dies waren die zehn Begriffe, die Nutzer in Deutschland am häufigsten bei Google suchten:

WM Daniel Küblböck Jens Büchner Avicii Medaillenspiegel Olympia Meghan Markle Mondfinsternis Euro Lira Hochzeit Harry Meghan

Weltweit sah das Bild sehr anders aus. Zwar führte auch hier König Fußball mit „World Cup“ die Liste an. Es folgten drei Todesfälle: DJ Avicii, Sänger Mac Miller und Marvel-Comiclegende Stan Lee. Marvels erster schwarzer Kinoheld „Black Panther“ schaffte es in der weltweiten Google-Bestenliste spektakulär auf Platz fünf.

Top-Personen auf Google 2018

Der während einer Kreuzfahrt verschwundene Sänger Daniel Küblböck und die Ehefrau von Prinz Harry waren in Deutschland die am häufigsten gesuchten Persönlichkeiten 2018. Auf Platz drei lag Ex-Radfahrer Jan Ullrich. Es folgten der mittlerweile ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, sowie Popstar Demi Lovato, die 2018 auf Drogenentzug ging.

Die royale Hochzeit schaffte es in die Top-Nachrichten bei Google. Für den Spitzenplatz reichte es in Deutschland aber nicht.

Mondfinsternis Euro Lira Hochzeit Harry Meghan Chemnitz Hambacher Forst

WM-Debakel bei Google

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland dominierte trotz des Vorrunden-Aus für Deutschland die Google-Suche im Bereich Sport. Sie führte auch die „Wie-Fragen“ an. Am häufigsten gesucht wurde „Wie oft war Frankreich Weltmeister?“, gefolgt von „Wie muss Deutschland spielen um weiter zu kommen?“. Bei den Serien hatte „Babylon Berlin“ die Nase vorn. In der Kategorie „Abschied“ lagen die Musiker Jens Büchner, Avicii und Miller vor Astrophysiker Stephen Hawking und Stan Lee.