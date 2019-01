Liebesromane

Amazon weiß genau, was seine Kunden mögen. In den USA lesen die Prime-Mitglieder am liebsten Thriller. In Deutschland und Österreich stehen hingegen Liebesromane hoch im Kurs. Aber auch J.K. Rowlings Debütroman „Harry Potter und der Stein der Weisen“ war unter den am häufigsten per Prime Reading ausgeliehenen Bücher 2018.