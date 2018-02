RICHARD MILLE widmete sich mit einem neuen Modell den Anforderungen von Polospielern wie Superstar Pablo Mac Donough, einem „Friend of the Brand“. Vor allem die Resistenz gegen harte Schläge auf dem Feld stand im Mittelpunkt der Bemühungen bei der Entwicklung der RM 53-01 Tourbillon Pablo Mac Donough, deren Tourbillonkaliber durch ein neuartige Saphir-Verbundglas in dem TPT-Karbon-Gehäuse beobachtet werden kann. So viel Sicherheit hat einen Preis von circa 941.500 Euro.