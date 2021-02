Längster Fahrstuhl der Welt

Wolkenkratzer stellen Architekten und Bauingenieure vor besondere logistische Herausforderungen. Ohne ein ausgeklügeltes System an Fahrstühlen und Umsteige-Stockwerken würde sich der aufwändige Bau nicht rechnen, weil die Fahrstuhlschächte zu viel der wertvollen Grundfläche einnehmen würden. Durchgehende Fahrstühle vom Boden bis zur Spitze sind deshalb oft die Ausnahme. Der höchste ist laut der Guinness-Datenbank der NexWay im Shanghai Tower. Er misst den Angaben zufolge 578,5 Meter und bedient 124 der 127 Stockwerke des Wolkenkratzers. Hierbei handelt es sich aber nur um den Rekord in einem Gebäude. Der längste Fahrstuhl der Welt befindet sich in der Mponeng Goldmine in Südafrika und reicht 2283 Meter in die Tiefe. Er befördert den Angaben zufolge in seiner dreistöckigen Kabine bis zu 120 Arbeiter mit bis zu 64 km/h.