Im Corona-Jahr 2020 stellte Messemacherin Anita Tillmann von der Premium Group die Weichen für eine Fashion Week 2021 in Frankfurt. Am bisherigen Standort Berlin halfen digitales Know-how und ein finanzstarker Eigentümer beim Überleben trotz Nullumsatz

„Die zurückliegenden Monate waren zweifellos finanziell schmerzhaft, wir haben unterm Strich Null Umsatz machen können, was uns dank potenter Eigner zum Glück nicht in der Existenz gefährdet hat. Aber auch emotional ist das eine bittere Pille. Wir arbeiten rund sechs Monate auf drei Messetage zu und gleich danach wieder auf die nächste – diesen Rhythmus vermisst man. Außerdem sind mein Team und ich zu gern Gastgeber und freuen uns immer auf ein Wiedersehen mit langjährigen Kontakten und Freunden.

Wir hatten das Glück, dass unsere Messen und Veranstaltungen im Januar 2020 gerade noch stattfinden konnten, obwohl wir von Ausstellern und Kontakten, beispielsweise aus Schanghai, bereits vom dortigen Ausnahmezustand hörten. Noch im März hätte ich allerdings nicht geglaubt, dass die Pandemie unser Leben so lange auf den Kopf stellen würde.

Gleich für den Juli letzten Jahres konnten wir die erste virtuelle Modemesse der Welt eröffnen, bei der wir eng mit JOOR, einem der weltweit führenden Anbieter von digitalem Management für den (Mode-)Großhandel zusammen gearbeitet haben. Wir haben uns dabei um das Frontend gekümmert und die Amerikaner stellten ihr sehr ausgereiftes System zur Verfügung. Das war für unsere Kunden gerade in der ersten Pandemie-Phase eine ganz wichtige Stütze, über die sie wenigstens einigermaßen mit ihren Partnern im Kontakt und im Geschäft bleiben konnten. Gern hätten wir auch andere Modemessen aus Europa und Übersee dazu bewogen, sich auf diese Plattformbasis zu einigen, um es den Fachbesuchern durch nur eine Plattform viel, viel leichter zu machen. Leider war das aber aus vielerlei Gründen schlussendlich nicht möglich.

Plattform für die Branche

Nun muss man wissen, dass wir kein klassischer Messeveranstalter sind. Ja, wir verkaufen Quadratmeter und Services darum herum, wie unsere Mitbewerber auch. Doch unser Kerngeschäft ist es, Innovationstreiber für unsere Branche zu sein, Trends zu erkennen oder selbst zusetzen und ein globales Netzwerk zu managen. Wer muss wen treffen, um einen Deal auszuhandeln und gemeinsam die Zukunft zu gestalten? Das ist unsere wichtigste Aufgabe, die Quadratmeter nur die Währung.

Was uns ebenfalls geholfen hat ist eine frühzeitige Entwicklung unserer Shows über das reine Ordergeschehen hinaus. Es geht schon lange um mehr, wir liefern Inspiration, Kooperation, Networking und haben uns uns zu einem Markplatz der Ideen entwickelt.

Das reine Ordern kann zu einem großen Teil auch virtuell abgewickelt werden, wobei es bei Schuhen und Accessoires besser funktioniert als bei ganzen Outfits, die man doch in Bewegung oder noch mal spontan anders kombiniert sehen will, ehe man bestellt.

Was wir in Berlin geschafft haben und in Frankfurt schaffen wollen, das ist eine Plattform für die Industrie zu sein. Bestehend aus Live-Events, einer ganzjährige Heimat im Netz und der Funktion als Dach für virtuelle und physische Meetings. In Frankfurt verbinden wir Messen, Konferenzen, Modenschauen und digitalen Content. In Person aber erst, wenn es die Bestimmungen zulassen und wir unseren Kunden garantieren können, dass sie ausreichend wichtige Einkäufer, Branchenpersönlichkeiten und Medienvertreter treffen können, sich also ihr Investment lohnt. Ich will da absolut fair sein und nicht unser Risiko auf die Aussteller abwälzen.

„Der Zuspruch, die Solidarität und das große Vertrauen, dass wir in dieser Zeit in der Branche erleben dürfen war großartig“ Anita Tillmann

Was ich im letzten Jahr wieder und wieder beobachtet habe, in unserer Branche, die ja noch sehr Inhaber-getrieben ist: Sind die Eigner im Unternehmen noch aktiv, wird deutlich schneller entschieden und agiert als, wenn ein angestellter Geschäftsführer am Ruder ist. Dann wird doch mitunter länger abgewogen und der günstigste Moment verpasst.

Positiv war, dass wir durch die Pandemie deutlich mehr Zeit für den Wechsel von Berlin nach Frankfurt hatten, mit den Partnern der Messegesellschaft dort zusammenwachsen konnten und an sämtlichen Konzepten länger feilen konnten, als es neben dem sonst extrem anstrengenden Tagesgeschäft möglich geworden wäre. Wir können es kaum erwarten, alle am Ergebnis teilhaben zu lassen.

Der Zuspruch, die Solidarität und das große Vertrauen, dass wir in dieser Zeit in der Branche erleben dürfen war großartig. Und was mich sehr optimistisch macht, ist die Tatsache, dass nach über 15 Monaten auf Distanz niemand mehr die Messe als halbjähriges Branchentreffen infrage stellt. Eher das Gegenteil ist der Fall, unsere Aussteller können ein Wiedersehen kaum erwarten. Zum Aushecken neuer Projekte, um Kandidaten für offene Stellen zu treffen, Distributeure zu finden. Trotz aller Technik sind wir schließlich sinnliche Wesen, wollen uns berühren, die Mimik des anderen lesen können und zusammen lachen. In einem Raum, ohne Webcam. Vieles also, was wir bisher, vor Covid-19, als selbstverständlich wahrgenommen haben, was uns jetzt aber extrem fehlt. Jetzt brauchen wir ‚nur’ noch eine belastbare Perspektive.“