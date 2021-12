In Frankreich? Paris. In Italien? Mailand. Und in Deutschland? Um zu klären, wo in Deutschland das Herz der Bekleidungsbranche schlägt, hat die Modemarke Esprit den „Fashionista-Kompass“ entwickelt – und Städte anhand von sechs Kategorien verglichen.

Wie groß ist die Modeindustrie der jeweiligen Stadt? Welche Stadt bietet das beste Einkaufserlebnis? Wo gibt es die erschwinglichsten Preise? Wo kann man am besten eine Modeausbildung machen? Welche Stadt hat die größte Social-Media-Community im Bereich Mode? Und in welchem Ort gibt es generell das größte Kulturangebot? Zu all diesen Fragen wurden Daten von 75 Städten in Deutschland gesammelt und ausgewertet.

Das sind die zehn Städte mit den besten Bewertungen: