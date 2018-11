Max Neufeind, Jahrgang 1984, ist promovierter Arbeitspsychologe. Als Referent in der Grundsatzabteilung des Bundesarbeitsministeriums hat er am Dialogprozess „Arbeiten 4.0“ mitgearbeitet. Heute ist er in der Leitungsabteilung des Bundesministeriums für Finanzen mitverantwortlich für die Bereiche Strategie und Digitalisierung. Max Neufeind ist teil der Jungen Elite von Capital.

Capital: Wie kann man sich Deine Arbeit im Finanzministerium vorstellen?

MAX NEUFEIND: Mit meinem Team entwickle ich Ideen für die Rolle des Staates in der Zukunft. Wir zeigen Grundlinien einer progressiven Digitalpolitik auf. Dabei geht es auch um die Diskussion, ob der Staat sich ganz wenig einmischen soll, wie in den USA, oder ganz stark, wie in China. Wir sind der Meinung, wir brauchen nicht nur ein Update, sondern ein ganz neues Betriebssystem für den Kapitalismus.

Vor diesem Job hast Du als Referent im Arbeitsministerium gearbeitet. Woher kommt Dein Interesse für die Zukunft der Arbeitswelt?

Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Als in meiner Jugend in meiner Heimat Zechen geschlossen wurden, habe ich konkret erlebt, was Strukturwandel bedeutet. Deshalb weiß ich, wie wichtig es ist, die ökonomischen, kulturellen, aber auch die sozialen Konsequenzen zu klären.

Du hast Praktika, u.a. bei Siemens und Kienbaum gemacht, inzwischen bist Du promovierter Arbeitspsychologe. Was sind Deine Forschungserkenntnisse zum Thema Arbeitskultur?

Dass es immer ein Wechselspiel gibt zwischen der Rolle, die Arbeit in einer Gesellschaft spielt und den Erfahrungen, die Menschen bei der Arbeit machen. Wenn wir mit allen Ressourcen so umgehen würden, wie mit Humankapital, kämen wir nicht weit. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, Personalmanagement als Ressourcenmanagement zu erkennen.

Politik als Vermittler zwischen Marktkräften und Gesellschaft

Wenn Du das ändert möchtest, könntest Du nicht als Personaler in einem Unternehmen mehr bewirken als im Finanzministerium?

Die Politik setzt die Rahmenbedingungen für unsere Gesellschaft, also auch für die Arbeitswelt – zum Beispiel durch Mindeststandards wie das Arbeitszeitgesetz oder den Mindestlohn. Es ist nicht so, als ob wir den Marktkräften völlig ausgeliefert wären und uns dem Arbeitsmarkt, wie sie ihn vorgeben, anpassen müssen. Die Gesellschaft kann mitgestalten, und die Politik ist der Vermittler.

Was sind für Dich die wichtigsten Fragen zur Zukunft der Arbeit, die heute diskutiert werden müssen?

Zum einen, wie Mensch und Maschine in Zukunft zusammenarbeiten können. Für jede Branche muss überlegt werden, welche Teile eines Berufsbildes durch Maschinen ersetzt werden können, und welche durch Maschinen ergänzt werden. Dann müssen wir das Berufsbild in die Richtung weiterentwickeln, wo der Mensch gebraucht wird – zum Beispiel durch seine empathischen Fähigkeiten. Ein weiteres wichtiges Thema sind die sozialen Rechte – zum Beispiel Mitsprache, oder Arbeitsplatzgarantie trotz Krankheit. Wir müssen Geschäftsmodelle fördern, die soziale Rechte garantieren.

Mentoren als Pfeiler in Momenten der Irrationalität

Welche Faktoren haben Deinen bisherigen Berufsweg am meisten beeinflusst?

Ich würde sagen zwei Personen: Auf jeden Fall mein Vater, der in mir ein generelles Interesse an allen möglichen Themen geweckt hat. Und zuletzt mein Doktorvater, der mir beigebracht hat, dass es immer darum geht, mehr Menschen in die Wissenschaftsgemeinde aufzunehmen, aber auch das Wissen, über das man verfügt, in die Gemeinschaft einzubringen.

Wie wichtig sind Mentoren auf dem Karriereweg?

Sie können auf jeden Fall wichtig sein in Momenten der Irrationalität, also wenn man aus dem Bestehenden heraustritt – das kann zum Beispiel sein, wenn man sich entschließt, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Mentoren sind aber nur dann gute Mentoren, wenn sie nicht so tun, als wäre ihre Karriere von Anfang an geplant gewesen.

Ab wann war deine Karriere geplant?

Vielleicht ist man erfolgreicher wenn man plant, aber glücklicher wenn man es nicht tut. Mich haben immer bestimmte Fragestellungen interessiert, zum Beispiel: Wie arbeitet ein Mensch eigentlich? Ich habe mich in den gesellschaftlichen Sphären bewegt, in denen diese Frage verhandelt wird. Letztlich war es immer eher so, als stünde ich in einem Raum mit vielen Türen und probiere mehrere aus – und durch die eine, die besonders gut passt, gehe ich dann durch.

Wie sieht für Dich die perfekte Arbeitswelt aus?

Perfekt wäre, wenn die Ziele und Vorstellungen des Betriebs und die des Arbeitnehmers – zum Beispiel bezüglich Führung und Arbeitszeiten – Zweidrittel der Zeit übereinstimmen würden.