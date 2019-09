Am 16.Oktober 2019 wird wieder der begehrte getAbstract International Book Award verliehen. Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse prämiert getAbstract jeweils zwei deutsche und zwei englische Wirtschaftsbücher, die im vergangenen Jahr einen besonderen Beitrag zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten geleistet haben. Zum 19. Jubiläum ergänzt Chefredakteur Horst von Buttlar die diesjährige Jury der getAbstract-Redakteure. Capital präsentiert die exklusive Shortlist in einer wöchentlichen Serie.

Data Driven – Harnessing Data and AI to Reinvent Customer Engagement

Worum geht es?

Mit jedem Klick hinterlassen wir im Internet Informationen über uns. Wer es versteht, diese digitalen Fußspuren zu finden und auszuwerten, kann dabei einiges über uns und unsere Vorlieben lernen. Gerade Unternehmen helfen digitale Daten, Kunden zu verstehen und Produkte und Werbung an ihre Vorlieben anpassen. „Daten sind das neue Öl“, bestätigen auch Tom Chavez, Chris O’Hara und Vivek Vaidya im Vorwort.

Wie Unternehmen diese wertvolle Ressource richtig für ihr Marketing nutzen, erklären die drei Autoren dann Kapitel für Kapitel. Dafür geht das Buch zurück in die 1980er-Jahre zu den Anfängen digitaler Daten und ihrer Auswertung. In einem historischen Rückblick erklären Chavez, O’Hara und Vaidya zuerst den Aufstieg der Daten zur neuen Informationsquelle. In der Gegenwart angekommen, geben die Autoren dann einen Einblick in die zentralen Strategien für erfolgreiches Daten-basiertes Marketing. Anekdoten aus der eigenen Karriere und prominente Erfolgsgeschichten wie Warner Bros. und Kellogg’s machen ihre Ratschläge dabei noch anschaulicher. Wer bis dahin noch immer nicht vom Potential digitaler Daten überzeugt ist, dem geben Chavez, O’Hara und Vaidya im letzten Kapitel einen Vorgeschmack auf die Zukunft und verraten, wie Künstliche Intelligenz die Arbeit im Marketing der Zukunft verändern könnte.

Für wen ist das relevant?

Praktische Tipps zum Daten-basierten Marketing in verständlicher Sprache mit ausführlichen Beispielen und Erklärungen – so in etwa lässt sich „Data Driven – Harnessing Data and AI to Reinvent Customer Engagement“ in einem Satz zusammenfassen. Zwar richten sich die Autoren im Vorwort explizit an Firmen-Verantwortliche, die daten- und personen-basiertes Marketing selbst anwenden wollen. Dank anschaulicher Beispiele und Erklärungen über die historische Entwicklung der digitalen Daten und der Marketing-Branche können aber auch Laien bequem in das Thema einsteigen.

Wer hat’s geschrieben?

Tom Chavez hat vor Kurzem Superset gegründet, das Tech Start-ups gründet, finanziert und aufbaut. 2010 haben er und Vivek Vaidya das Datenmanagement-Unternehmen Krux aufgebaut, das 2016 von Salesforce übernommen wurde. Vaidya arbeitet heute als Technischer Direktor für Salesforce, Chris O’Hara leitet das weltweite Produktmarketing für die Salesforce Datenmanagement-Platform.

