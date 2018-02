Nachhilfekurs in guter Kinderstube

Meistens haben Meetings gar nicht den Zweck, unter dem sie offiziell anberaumt werden, sondern dienen dazu, das soziale System aufrecht zu erhalten und den Schein der formalen Organisation zu wahren. Ja, sie sind etwas Soziales, nicht etwas Wertschöpfendes. Müssen sie auch gar nicht sein, denn Meetings erfüllen ihren wahren Zweck gerade dann, wenn alle so tun, als seien sie wertschöpfend.

Um diesen Eindruck zu erwecken, beschäftigen sich Chefs, Führungskräfte und Abteilungsleiter fleißig damit, irgendwelche Meeting-Regeln aufzustellen oder Workshops und Trainings einzukaufen, in denen alle lernen sollen, wie Meetings besser, effektiver, effizienter werden: „Den anderen ausreden lassen. Schnell zum Punkt kommen. Schnell Entscheidungen treffen. Wichtiges dokumentieren.“ Für mich klingt das nach einem Nachhilfekurs in guter Kinderstube. Und das ist ja auch erfreulich. Mehr aber auch nicht.

Nein, Meetings sind kein Problem, das gelöst werden muss. Wie Fieber bei einer Krankheit sind Meetings nur ein Symptom der Heilung, nicht die Krankheit selbst. Und zwar ein Symptom eines Problems, das das ganze System betrifft. Wenn Sie eine Organisation funktional und hierarchisch teilen, also Abteilungen bilden, dann erzeugen Sie damit automatisch den sozialen Bedarf an Meetings. Sie sind nichts anderes als ein Selbstheilungsversuch des verletzten Unternehmens-Organismus.

So gesehen sind Meetings das einzig Vernünftige im Unvernünftigen. Wenn Sie allerdings unter Meetings leiden, dann sollten Sie sich nicht an den Meetings selbst, sondern an dem defekten System zu schaffen machen, das dahinter liegt. Erst wenn Sie alle Beschränkungen der natürlichen Vernetzung innerhalb der Organisation beseitigt haben, wird sie so „gesund“ sein, dass niemand mehr ein Bedürfnis nach Meetings verspürt.