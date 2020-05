So, die Phase der Schockstarre haben wir also hinter uns. Und die Blicke richten sich langsam wieder nach vorne, auch wenn das, was die Einzelnen dort vorne ausmachen, sehr unterschiedlich ist: Die einen sehen nur schwarz, während die anderen Silberstreifen am Horizont ausmachen. Und manch einer greift beherzt zur rosaroten Brille …

Positiv denkende Menschen sind mir ja grundsätzlich sympathisch. Nur wenn jetzt immer häufiger verkündet wird, dass die Welt „nach Corona“ doch so anders werde und wie viel doch Unternehmen aus der aktuellen Krise für die Zukunft lernen können, fühle ich mich genötigt, ein wenig Wasser in den Wein zu schütten.

Lernen für welche Zukunft?

Natürlich können Manager und Mitarbeiter die Erfahrung, die sie jetzt gemacht haben und noch machen, in der Zukunft nutzen – unter der Voraussetzung, dass die Zukunft aus einer Aneinanderreihung von immer neuen pandemischen Krisen besteht. Gut möglich, dass wir alle für solche Fälle besser vorbereitet sind, über mehr Schutzausrüstung verfügen, uns schneller auf die Lage einschwingen.

Für alles andere, was die Zukunft bringt, bin ich bezüglich großer Veränderungen in den Unternehmen extrem skeptisch. Ich könnte meine Skepsis mit Ihnen zum Beispiel anhand der unterschiedlichen Wettbewerbsumstände vor, während und nach dem Lockdown durchexerzieren: Wo Sie vorgestern noch damit beschäftigt waren, zu verfolgen, wo und wie Ihr Konkurrent Ihnen Ihre Kunden wegschnappt, hatte der gestern geschlossen. Genau wie Sie. Und Sie beide waren in dieser wettbewerbsarmen Zeit mit ganz anderen Dingen beschäftigt wie zum Beispiel der Sicherung der Finanzen und der Organisation der Kurzarbeit.

Ich will Ihnen aber meine Gründe an einem einfacheren Beispiel darlegen, das gerade in aller Munde ist.

Home minus Office

Nicht dass ich denke, dass Homeoffice die Arbeitswelt revolutionieren kann, denn wenn nicht die Anwesenheit das wahre Problem von Unternehmen war, wie sollte dann Homeoffice die Lösung sein? Das war es vor der Krise nicht und wird es auch danach nicht sein. Doch sei’s drum: Was ich Ihnen aufzeigen möchte, lässt sich an der Causa Homeoffice wunderbar illustrieren.

Sagen wir, in Ihrem Unternehmen war Homeoffice vor dem Lockdown verpönt. Es gab zwar kein offizielles Verbot, trotzdem spürte jeder: Nur wenn du da bist, wirst du in dem, was du tust, anerkannt. Wenn sich der ein oder andere „Wild Duck“ dann doch mal einen Homeoffice-Tag erlaubte, begleiteten ihn Sprüche wie „Home-Office? Aha, Home Minus Office“. Es herrschte also eine Präsenzkultur.

Diese Kultur hatte keiner verordnet. Das war auch gar nicht nötig, denn sie gehörte einfach zum Spiel dazu. Und jede Organisation spielt ganz zwangsläufig irgendeine Art Spiel. Und selbst wenn Sie vielleicht ganz froh sind, dass Sie und auch Ihre Kinder aus dem Alter der Brettspiele heraus sind, lässt sich dieses Kultur-Ding hervorragend an Monopoly versus Siedler von Catan erklären.