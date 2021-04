DHL

Für die Deutsche Post DHL Group gab es 2021 gleich zwei Premium-Siegel vom Top Employers Institute. Die Zertifizierungsstelle mit Hauptsitz in Amsterdam zählte DHL Express und DHL Global Forwarding, Freight zu den 16 Top-Arbeitgebern weltweit. DHL Express wurde laut eigenen Angaben in 48 Ländern zertifiziert, in Deutschland zum achten Mal in Folge: „Dabei wurde dieses Mal die Leistung in den Bereichen Werte, Geschäftsstrategie sowie Ethik und Integrität bei DHL Express besonders hervorgehoben.“ DHL Global Forwarding, Freight, die Sparte für Luft-, Seefracht und Landtransport wurde zum zweiten Mal als einer der besten Arbeitgeber gewürdigt und in 35 Ländern zertifiziert.