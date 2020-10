Um auch in der Corona-Pandemie für den Nachwuchs im Unternehmen da zu sein, setzt die Deutsche Telekom auf engen Kontakt – mit drei persönlichen Gesprächen pro Woche. Auch der Großteil des Recruitings läuft längst virtuell ab

Eigentlich wollte Abdullah Mokhtar BWL studieren. In seinem Vorstellungsgespräch bei der Deutschen Telekom ließ er sich dann aber überzeugen: Wirtschaftsinformatik werde in Zukunft immer wichtiger – und genau das macht der 20-Jährige nun in seinem dualen Studium. Er arbeitet dabei im Qualitätsmanagement und regelt die Zusammenarbeit der verschiedenen Mobilfunkanbieter, die die Netze der Telekom nutzen.

Mokhtar ist damit einer von 6000 Auszubildenden der Telekom. Unter den Azubis gibt es eine breite Spanne von Berufsbildern: von jenen, die die Kunden in den Läden beraten, bis zu denen in der IT. Die Corona-Herausforderung ließ sich trotzdem bewältigen. „Wir haben innerhalb von drei Tagen unser Ausbildungskonzept auf den Kopf gestellt“, sagt Marina Kuttig, Leiterin der Nachwuchskräfteentwicklung.

Vorteil des Unternehmens: Die Nachwuchskräfte werden ohnehin seit 2016 mit Laptops und Smartphones ausgestattet, und nicht nur Mokhtar als Informatiker konnte so schnell ins Homeoffice wechseln. Dort aber nicht die Verbindung zu verlieren, war Kuttig wichtig: „Jede Nachwuchskraft soll mindestens drei persönliche Gespräche in der Woche mit einem Ausbilder führen.“

Telekommunikation ist das Kerngeschäft, und selbst für die Anwerbung des nächsten Azubi-Jahrgangs ist der Konzern darum gerüstet – das Recruiting lief ohnehin seit 2019 zu drei Vierteln virtuell.