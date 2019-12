#1 Aachen

Aachen ist die leuchtende Ausnahme unter den deutschen Städten. Es verdankt den erneuten ersten Platz nicht nur der Schwäche der Mitbewerber. Aachen schaffte es weltweit auf Platz elf. Im „Arbeiten in der Stadt“ stach Aachen sogar sämtliche Konkurrenten im globalen Vergleich aus. Bei den Lebenshaltungskosten reichte es für den dritten Rang, mit 89 Prozent sind Expats nirgendwo in Deutschland so glücklich wie in Aachen. Bei der Eingewöhnung wurde es ein vergleichsweise bescheidener 49. Platz, der trotzdem das bundesweit beste Ergebnis darstellte. Immerhin 72 Prozent der Befragten fanden die Einheimischen freundlich gegenüber Expats (64 Prozent weltweit). 49 Prozent bezeichneten es als leicht, in Aachen neue Freundschaften zu schließen (45 Prozent weltweit).