#7 Barcelona

Schlechtes Wetter? Dieses Problem der Expats in Den Haag kennen ihre Kollegen in Barcelona nur vom Hörensagen. Die spanische Metropole schaffte es weltweit in der Unterkategorie „Freizeit & Wetter“ auf Platz eins. Die meisten Expats (60 Prozent) finden es zudem einfach, in Barcelona Freunde zu finden (45 Prozent weltweit). 77 Prozent fühlen sich dort zu Hause (64 Prozent weltweit). Es könnte alles so schön sein – wären da nicht der Wohnungsmarkt. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) findet das Wohnen unerschwinglich (44 Prozent weltweit).