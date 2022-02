#9 Basel

Basel hat während der Pandemie offenbar stark an Ansehen unter Expats gewonnen. 2020 war die Schweizer Stadt nur auf Platz 24 gekommen. Ein Jahr später gelang ihr der Aufstieg in die Top 10. Ein Grund: Nur eine der übrigen 56 Städte konnte Basel in puncto Lebensqualität übertreffen. Für das Transportwesen erhielt die Schweizer Stadt sogar weltweit die besten Noten. „Der ÖPNV ist exzellent“, lobte ein Expat aus Australien. Die Nummer eins wurde Basel auch in der Unterkategorie „Wirtschaftslage“. Und wer Angst vor hohen Preisen in der Schweiz hat: 84 Prozent der Teilnehmer aus Basel sagten, dass ihr zur Verfügung stehendes Haushaltseinkommen ausreichend oder mehr als ausreichend war – sieben Prozentpunkte mehr als im internationalen Durchschnitt. Trotzdem bewerteten 69 Prozent der Befragten die Lebenshaltungskosten als zu hoch (weltweit: 34 Prozent). Schlecht schnitt Basel auch bei der Eingewöhnung ab. Hier reichte es nur für Platz 39.