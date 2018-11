Morgenstund' hat Gold im Mund. Stimmt das wirklich? Wie Zuckerberg, Branson und Co. erfolgreich in den Tag starten.

„Morgenstund’ hat Gold im Mund“, das behauptete schon der niederländische Gelehrte Erasmus von Rotterdam. „Aurora musis amica“ schrieb er im 15. Jahrhundert an seinen Schüler Christian Northoff: „Die Morgenstunde ist die Freundin der Musen.“ Langschläfer und Morgenmuffel verballhornten das Sprichwort später. „Morgenstund’ hat Blei im Hintern“ trifft es ihrer Meinung nach viel besser.

Aber was ist dran an dem Mythos, dass Frühaufsteher erfolgreicher sind? Wie es scheint, eine ganze Menge. Das britische Magazin „Entrepreneur“ hat erfolgreiche Unternehmer und Firmenchefs nach ihren Morgenritualen befragt. Und wirklich: Fast alle sind schon aktiv, wenn sich die meisten von uns noch einmal im Bett umdrehen. Richard Branson Der Gründer der Virgin-Gruppe hat einen einfachen Trick. Er zieht die Vorhänge im Schlafzimmer nicht zu. „Wenn dann die Sonne um 5.45 Uhr in mein Gesicht scheint, dann springe ich aus dem Bett.“ Bei so viel Energie ist es kein Wunder, dass der britische Milliardär erst einmal Sport treibt. Wenn er auf seiner Karibikinsel weilt, geht er im Meer schwimmen – oder bei Wind kiten. Zur Not tut es auch eine Partie Tennis. Erst dann genießt er ein gesundes Frühstück.

Jack Dorsey Der Mitbegründer von Twitter und Square steht jeden Morgen um 5.30 Uhr auf. Erst meditiert er, dann geht er joggen. Sechs Meilen, wie er sagt. Sein Motto: Erwarte das Unerwartete. Und wenn möglich, sei Du das Unerwartete.

Lord Alan Sugar

Das Vermögen des Briten wird auf etwa 1. Mrd. Euro geschätzt. Ende der 60er Jahre gründete Sugar das Elektronik- und Computerunternehmen Amstrad, war viele Jahre Vorsitzender des Fußballballclubs Tottenham Hotspurs und moderiert im britischen Fernsehen die Reality Show „The Apprentice“. Während der Aufzeichnungen steht der 68-Jährige um 5 Uhr auf und fährt zum Studio. Ansonsten setzt er sich auf sein Rad um dreht eine 50-Milen-Runde durch Essex. An einem gesunden Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht. Sein Motto: Sag’ mir nicht, Du wärst wie ich. Das bist Du nicht. Ich bin einzigartig.

Tory Burch Auch die Businessfrauen sind Frühaufsteher. Die Designerin und Chefin des nach ihr benannten Modeunternehmens steht um 5.45 Uhr auf – und checkt erst einmal ihre Arbeitsmails. Dann weckt sie ihre drei Kinder. Während die so langsam die Müdigkeit abstreifen, ist Burch schon aktiv. 45 Minuten Workout. Und das jeden Morgen. Ihr Motto: Wenn Du nicht Angst hast, dann träumst Du wahrscheinlich nicht groß genug.

Tim Armstrong Der AOL-Chef ist ein absoluter Frühaufsteher. Um 5 Uhr klingelt der Wecker. Armstrong ist ein Newsfreak. Also checkt er zunächst die Nachrichten. Mit einem kleinen Workout hält er sich fit, ehe er seine Mitarbeiter mit Mails bombardiert. Mittlerweile ist der 43-Jährige schon etwas ruhiger geworden. Eigentlich, sagt er, würde er am liebsten die ersten Mails direkt nach dem Aufstehen verschicken. Aber er habe gemerkt, dass viele seiner Mitarbeiter dann noch nicht wach seien. Also versucht er bis um 7 Uhr zu warten.

Simon Cowell Der Erfinder der international erfolgreichen Castingshow „The X Factor“ hat keine feste Zeit, an der er aufsteht. Aber bei seinem Frühstücksritual duldet er keine Kompromisse: heißes Wasser mit Zitrone, Papaya-Saft, Haferflocken, Tee und drei Smoothies. So, sagt Cowell, starte er gut gelaunt in den Tag und freut sich auf das, was der bringen wird.

Arianna Huffington Die Gründerin der Huffington Post macht kein Geheimnis daraus, dass sie ihren „Schönheitsschlaf“ braucht. Dennoch würde sie die halbe Stunde morgendliches Meditieren nicht gegen eine Verlängerung in den Kissen eintauschen. Sie ist so überzeugt von den Vorteilen der Meditation, dass sie ihren Mitarbeitern wöchentlich Unterricht anbietet.