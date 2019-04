Der Musiker Joey Kelly verrät, wie er auf dem Hausboot der Familie Münzen bunkerte - und den Kahn stabil hielt. In den 90er-Jahren gelang der Durchbruch - und das Geld sprudelte

Joey Kelly, 47, hat als Mitglied der Kelly Family erst auf der Straße, dann im Hausboot und schließlich in einem Schloss gelebt. Er ist Geschäfts-führer der Familienfirmen und seit 2000 außerdem als Ausdauersportler, TV-Star und Vortragsredner aktiv. Als Nächstes will er in einem alten Bulli nach Peking – ohne Geld, aber mit TV-Begleitung.

Capital: Herr Kelly, Sie sind als Straßenmusiker aufgewachsen. Wie war es, arm zu sein?

JOEY KELLY: Belastend. Wir wussten nicht, wie wir den Bus reparieren sollen, in dem wir lebten, und ob wir im Winter ein Haus mieten können oder bei minus zehn Grad auf dem Campingplatz überwintern müssen.

Ungewissheit war das Ärgste?

Man gewöhnt sich an mangelnden Komfort, an Kälte, daran, dass man tagelang das Gleiche isst. An die Unsicherheit gewöhnt man sich nicht.

Es war eine wirtschaftliche Achterbahnfahrt mit den Kellys.

Ab 1976 haben wir versucht, von Musik zu leben. 1979 hatten wir den ersten Plattenvertrag. Aber das dritte Album war ein Flop, und ab 1981 waren wir wieder auf der Straße.

War das schlimmer als vorher?

Es war eine beschissene Zeit. Meine Mutter starb, wir waren pleite, mein Vater war stark angeschlagen, der Kleinste war erst zehn Monate alt.

Sie haben immerhin früh gelernt, dass Erfolg von Einsatz abhängt.

Mir hat das geholfen. Es ist kein Zufall, dass ich zwölf Jahre lang zweimal stündlich bei allen Auftritten mit dem Korb rumgegangen bin.

Gibt es da Tricks?

Du brauchst, was ich immer „Fever“ genannt habe. Der eine gibt Geld, dann fühlt sich der andere auch bemüßigt. Also wartest du, bis der Erste gibt, und du achtest darauf, dass die anderen das sehen.

Erst 1994 kam der große Durchbruch mit „Over the Hump“.

Das Album verkaufte sich allein in Deutschland 3,5 Millionen Mal. Da war ich schon recht sicher, dass wir nicht wieder auf der Straße landen.