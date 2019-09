#5 Berlin

Wer zu den Hauptstoßzeiten in Berlin unterwegs ist, kann schon einmal das Gefühl bekommen: In keiner anderen Stadt dauert der Weg von einem Ort zum andern so lange wie hier. Unter den elf europäischen Städten im Kisi-Ranking schafft Berlin es dagegen auf Platz fünf. Zugegeben in den anderen deutschen Metropolen im Ranking sind Beschäftigte noch schneller am Ziel als in der Bundeshauptstadt. Mit einem Arbeitsweg von durchschnittlich 32,2 Minuten, liegt Berlin im weltweiten Vergleich aber auf Platz 21 und damit vor Metropolen wie London, New York und Washington DC.