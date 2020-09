#8 Fraunhofer-Gesellschaft

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist nach eigenen Angaben in Europa die führende Organisation für anwendungsorientierte Forschung. Sie verbesserte sich in dem Arbeitgeber-Ranking unter jungen Berufstätigen um drei Plätze auf Rang acht. 6,00 Prozent (plus 0,28 Punkte) der Befragten würden gern hier arbeiten. Die Fraunhofer-Gesellschaft war an der Entwicklung der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts beteiligt.