#8 Alicia Koplowitz

Alicia Koplowitz verdankt ihren Reichtum ebenfalls dem Baumgeschäft – und ihrem guten Gespür für lukrative Geldanlagen. Sie erbte in den 60er Jahren von ihrem Vater einen Teil des Bauunternehmens Fomento de Construcciones y Contratas. 1997 verkaufte Koplowitz ihren Anteil für 800 Mio. Dollar an ihre Schwester Esther. Sie mehrte ihr Vermögen in der Folgezeit dank Investitionen in die Stahl-, Elektro-, Banken- und Hotelbranche auf aktuell 2,3 Mrd. Dollar.