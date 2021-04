#3 Susanne Klatten

BMW-Großaktionärin Susanne Klatten konnte hingegen ihre Bestmarke aus dem Jahr 2018 noch übertreffen. Allerdings stieg sie in dem Ranking nicht ganz so stark wie ihr Bruder Stefan Quandt. „Forbes“ schätzte das Vermögen der 58-Jährigen zum Stichtag auf 27,7 Mrd. Dollar. 2020 waren es noch 16,8 Mrd. Dollar gewesen. Klatten verbesserte sich einen Rang auf Platz 53. Herbert Quandts Tochter, die den Angaben zufolge 19,1 Prozent an BMW hält, hatte 2018 einen vorläufigen Höhepunkt mit 25,0 Mrd. Dollar erreicht. Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin ist auch alleinige Eigentümerin des Pharmakonzerns Altana. In der Liste der reichsten Frauen der Welt fiel sie einen Platz auf Rang acht.