#9 New York

New York City gilt gemeinhin als Traumziel unter Auswanderern. Die Realität sieht für viele Betroffene anders aus. Ein Hauptgrund sind die extrem hohen Lebenshaltungskosten. Hier belegte New York im Ranking von InterNations den weltweit vorletzten Platz vor San Francisco. Schlechte Noten gab es zudem bei Gesundheit & Umwelt (75. Rang) oder Work-Life-Balance (76.). Dafür können selbst Kritiker nicht abstreiten: In New York ist immer etwas los. 86 Prozent der Expats in der Metropole lobten die Freizeitgestaltung, weltweit lag der Durchschnittswert bei 74 Prozent.