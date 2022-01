#2 Jake Paul

Jake Paul ist der Bruder von Logan Paul. Auch seine Karriere nahm durch den Suizid-Skandal 2017 Schaden. 2018 hatte er es zuletzt in die Top 10 von Youtube geschafft. 2021 aber gelang ihm in finanzieller Hinsicht ein Comeback. Allerdings nicht unbedingt auf der Videoplattform. Fast 90 Prozent der Einnahmen in Höhe von 45 Mio. Dollar stammten laut „Forbes“ aus Pauls Boxkarriere. So trat er 2021 gegen mehrere Mixed-Martial-Arts-Kämpfer an.