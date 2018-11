Billigste Länder für Expats #3 Vietnam

Auch dieses Land in Südostasien begeistert Expats mit den niedrigen Lebenshaltungskosten. In diesem Punkt belegt Vietnam weltweit den dritten Platz. „Mein Gehalt ist vergleichbar mit dem zuhause, aber die Lebenshaltungskosten sind sehr niedrig“, sagte ein Australier. Das niedrige Preisniveau in Vietnam war für 88 Prozent der hier lebenden InterNations-Mitglieder ein Faktor für den Umzug – damit war dieser Wert mehr als doppelt so hoch wie im weltweiten Durchschnitt.