#9 Barcelona

Barcelona war 2018 weltweit die viertbeliebteste Stadt für (potenzielle) Expats gewesen. 2020 kam die spanische Metropole nur auf Rang neun. Das war auch die Prozentzahl der Befragten, die einen Umzug nach Barcelona in Betracht ziehen würden. Damit schnitt Barcelona aber immer noch besser ab als Spanien insgesamt, das es in der Länderwertung nicht mehr in die Top 10 schaffte. Die Autoren der Untersuchung erklärten dies mit dem Imageverlust infolge der Corona-Pandemie. In der hätten „die Länder an Beliebtheit verloren, die bis zum Zeitpunkt der Befragung im Herbst 2020 besonders schwer von Covid-19 getroffen wurden, wie zum Beispiel Italien und Spanien, die beide zum ersten Mal seit 2014 keinen Platz unter den ersten zehn erreichen konnten.“