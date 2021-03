Nüßlein, Löbel, Hauptmann: Es hagelt gerade Rücktritte in der Politik. Doch was folgt aus der Empörung? Nichts! Es wird Zeit eine Debatte über unser Führungssystem zu führen - und das nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft

Ganz Deutschland tritt gerade zurück. So fühlt es sich jedenfalls an, wenn im Land der 80 Millionen Bundestrainer der Weltmeister Jogi Löw seinen Hut nimmt. Aber um ehrlich zu sein: Zu anderen Rücktritten habe ich derzeit deutlich mehr zu sagen. Wenn auch nicht zu den Rücktritten selbst …

Die falsche Verantwortung

Es geht um die Bundestagsabgeordneten Nüßlein (CSU), Löbel (CDU) und Hauptmann (CDU), die wegen Korruptions- und Lobbyismusvorwürfen ihre Mandate niedergelegt haben und zum Teil aus ihren Parteien ausgetreten sind. Juristische Verfahren sind eingeleitet. Wenn sie sich der Verfehlungen schuldig gemacht haben sollten, dann folgen persönliche Strafen. So weit, so richtig. Doch mein Punkt ist ein anderer.

Was ich wirklich bemerkenswert finde, ist das ermüdende Schauspiel, das sich jedes Mal rund um solche Rücktritte entspinnt: Bei Bekanntwerden der Anschuldigungen springt zunächst die öffentliche Empörung an. Reflexartig werden Finger ausgefahren und in Richtung der einzelnen Person gezeigt – verbunden mit der Aufforderung „sie sollen die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen“. Dabei hat so ein Rücktritt wenig mit echter Verantwortung zu tun. Ich glaube, da verwechseln manche Verantwortung mit Buße.

Na ja, aber wenn dann der- oder diejenige zurückgetreten ist, ebbt der Sturm der Entrüstung auch schnell wieder ab. Dann ist wieder Ruhe. Schließlich ist das „Problem“ beseitigt.

Wirklich?

Die unendliche Reihe

Die Liste der Skandale in Wirtschaft und Politik ist lang, bei denen Sie diese Mechanik jedes Mal aufs Neue ablaufen sehen konnten: Denken Sie an Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg oder Annette Schavan mit ihren hingeschluderten Doktorarbeiten, an Christian Wulff, der sich verdächtig günstige Kredite geben ließ, an Ulla Schmidt, die sich ihren Dienstwagen an den Urlaubsort in Spanien holte, an Helmut Kohl, der dubiosen Spendern sein Ehrenwort gab, oder an den ADAC mit seinen manipulierten Auszeichnungen, an Thomas Middelhoff, der sich kurz vor der Pleite als Arcandor-Chef noch einen 2,3-Millionen-Bonus gönnte, an die Telekom-Chefs, die Manager, Journalisten, Gewerkschaftler und Aufsichtsräte bespitzelten, an die über 4000 Schmiergeldzahlungen, die bei Siemens aufgedeckt wurden oder an das Unternehmen, in dem anscheinend die meiste kriminelle Energie in Deutschland gärt: an VW und seine zahllosen Affären.

Ich glaube, dass ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich behaupte: Diese Reihe an Skandalen in Politik und Wirtschaft wird mit den jetzigen Rücktritten keinesfalls abreißen. Denn die Rücktritte sind aus meiner Sicht so etwas wie Schmu: Sie sind selbst ein kleiner Schwindel und ändern nichts am eigentlichen Problem. Im Gegenteil.

Der eine Schuldige

Ist nämlich der Vorfall erst einmal unter dem Baldachin der juristischen Beurteilung und personellen Konsequenz verschwunden, schaut keiner mehr genau nach, was denn zu der Verfehlung geführt hat. Maximal fragt einer der Teilnehmer einer spätabendlichen Talkshow, wie so eine unschöne Sache in Zukunft vermieden werden könnte. Die Runde kommt in der Regel schnell auf die immer gleichen zwei Lösungsansätze: Entweder man müsse eben bei der Auswahl der Person mehr auf Integrität achten oder die Aufsicht verbessern und damit verbunden die Strafen verschärfen.

Hinter beiden Ansätzen steht die gleiche Annahme: Schuld war dieser eine Mensch. Also brauchen wir für die Zukunft einen besseren Menschen oder wir müssen ihn besser kontrollieren.

Ich habe da eine ganz andere These.