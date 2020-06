Eigentlich wäre Armin Maurer (Name v. d. Red. geändert) schon stolzer Immobilienbesitzer, sogar zweifacher, wenn auch von zwei halben Wohnungen. Da war das Haus, das er mit seiner ersten Freundin auf dem Grundstück ihrer Eltern baute, jahrelanges Mörteln und Verputzen inklusive, als Ersatz für fehlendes Eigenkapital. Mit der nächsten Freundin kaufte er eine Eigentumswohnung – wobei sie den Kredit aufnahm, weil sie mehr gespart hatte. Aber die Raten zahlten beide, bis auch diese Beziehung in die Brüche ging. Deshalb hat Maurer heute gar keine eigene Wohnung, nicht mal eine halbe.

Was ein wenig skurril klingt, kommt bei unverheirateten Paaren, die sich eine Wohnung zulegen und später doch zerstreiten, gar nicht so selten vor: Am Ende steht oft einer ohne alles da – ohne Partner und ohne Dach überm Kopf. Der dringende Rat an alle Paare, die weder einen Trauschein haben noch eine eingetragene Lebenspartnerschaft, ist deshalb: Sie sollten unbedingt festhalten, wem bei einer Trennung welcher Anteil an der Immobilie zusteht. Und sie sollten sich dabei möglichst von einem Anwalt beraten lassen.

In so einem Partnerschaftsvertrag kann man auch regeln, wer im Trennungsfall in der Immobilie wohnen bleiben soll. Oder wer wie viel vom restlichen Kredit abbezahlt. Vor allem aber können sich beide mit so einem Vertrag bereits darauf einigen, dass sie im Ernstfall eine Teilungsversteigerung verhindern werden, sich lieber auf den gemeinsamen Verkauf einigen und den Erlös dann teilen. Bei Ver­steigerungen machen nämlich beide große Verluste, weil oft nur ein Bruchteil des Verkehrswerts erzielt wird. Capital hat die wichtigsten Tipps für Paare zusammengestellt:

#1 Eigenkapital

Meist bringen beide Partner unterschiedlich viel Geld mit. Nicht selten hat sogar nur einer, zum Beispiel nach einer Erbschaft, nennenswerte Ersparnisse, der andere hat dagegen gar nichts auf der hohen Kante. Da aber gerade das Eigenkapital die wesentliche Hürde ist, um überhaupt eine Immobilie kaufen zu können, sollte dieser Grundstock auch honoriert werden – unabhängig davon, wie sich beide später die Raten für den Kredit aufteilen.

Regeln lässt sich dies über die Eintragung im Grundbuch, denn dort kann man festhalten, wem die Immobilie zu welchen Anteilen gehört. Und man sollte dabei die Kaufnebenkosten unbedingt mit einrechnen, obwohl sie später in keiner Wertermittlung und in keinem Grundbuch auftauchen.

Angenommen die gemeinsame Wohnung oder das Haus soll 300.000, inklusive der Nebenkosten 330.000 Euro kosten. Die Frau bringt 82.500 Euro Eigenkapital mit, das sind schon mal 25 Prozent des Gesamtwerts. Zahlen beide später zu gleichen Teilen den Kredit ab, also die übrigen 75 Prozent, so müsste die Frau fairerweise dennoch mit 25 Prozent mehr im Grundbuch eingetragen werden, also mit 62,5 Prozent, während der Mann mit 37,5 Prozent an der Immobilie beteiligt ist.

Bringen beide Eigenkapital ein, aber zu unterschiedlichen Teilen, könnte es so aussehen: Die Frau 66.000 Euro (20 Prozent), der Mann 49.500 Euro (15 Prozent). Die übrigen 65 Prozent der Immobilie werden dann nach dem Anteil an den Kreditraten verteilt.

#2 Grundstück

Mitunter besitzt einer der Partner schon ein Grundstück. Das klingt erst mal gut, bedeutet aber für den anderen: Kommt nur der Grundstückseigentümer ins Grundbuch, gehört ihm später auch das Haus darauf – selbst wenn der Partner bei der Finanzierung immer die Hälfte zu Kapital und Kredit beisteuert.

Es gibt nur zwei Möglichkeiten, dieses Problem zu umgehen: Entweder kauft der „grundlose“ Partner dem anderen die Hälfte des Grundstücks ab – oder der andere überträgt ihm die Hälfte in Form einer Schenkung, damit beide zur Hälfte Grundeigentümer sind. Aber: Dabei wird entweder Grunderwerb- oder Schenkungsteuer fällig, beides kann hoch sein. Bei der Schenkung unter Unverheirateten ist der Freibetrag mit 20.000 Euro klein, bei 100.000 Euro Grundstückswert macht das schon 24.000 Euro Steuer. Da die Bodenpreise je nach Standort unterschiedlich hoch sind, in München etwa sollte man eher 800.000 Euro für ein haustaugliches Grundstück ansetzen, ist es in so einem Fall eventuell besser, gemeinsam ein neues Grundstück zu kaufen und den Bodenbesitz lieber zu versilbern.

#3 Eigenleistung

Hat ein Partner oder seine Angehörigen beim Bau viel mitgeholfen, gibt es bei der Trennung oft Streit über den Wert dieser Eigenleistung. Dieses Problem stellt sich übrigens auch unter Eheleuten. Denn auch bei einer Scheidung müssen Anwälte über den Zugewinnausgleich entscheiden und ermitteln: Was ist diese Arbeitsleistung wert gewesen?

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass sowohl die Arbeitsleistung des Ex-­Partners wie auch – in vielen Familien nicht unüblich – die Arbeit des ehemaligen Schwiegervaters zu entlohnen ist, wenn auch er sich weit über die üblichen Beiträge zum gemeinsamen Lebensunterhalt hinaus in das Bau­projekt eingebracht hat (XII ZR 190/08).

Nicht eindeutig geklärt ist aber, wie hoch der Stundensatz ausfallen darf, den die Heimwerker ansetzen dürfen. Manche Anwälte halten rund 60 Prozent einer üblichen Handwerkerstunde für angemessen. Das kann bei einem Jahr Bauzeit und 50 Wochenenden teuer werden, wenn so 1000 Arbeitsstunden zusammenkommen. Am besten sollten Paare vor dem Bau festhalten, was ihnen der Arbeitseinsatz des anderen wert ist – oder lieber gleich einen Handwerker beauftragen.