#4 Steigende Preise für Bauherren und Käufer

Der Bauüberhang ist auch die Folge der Kapazitätsauslastung in der Branche. Letztere wirkt gekoppelt mit dem hohen Auftragsbestand und sorgt so weiterhin für steigende Preise für Bauherren und Käufer. „Wir rechnen auch in den nächsten Jahren mit überdurchschnittlichen Preissteigerungen im Baugewerbe“, teilte EY mit. „Die hohen Preissteigerungsraten der vergangenen Jahre werden jedoch wahrscheinlich nicht mehr erreicht werden.“ Demnach waren die Preissteigerungen 2020 mit 1,7 Prozent deutlich geringer ausgefallen als im Vorjahr (über drei Prozent). Wer sich für eine Eigentumswohnung interessiert, muss aber oft sehr tief in die Tasche greifen. Laut EY mussten Käufer 2020 über zehn Prozent höhere Quadratmeterpreise bezahlen als noch 2019.