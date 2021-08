Das sind die zehn teuersten Bürotürme der Welt:

#1 One World Trade Center

Nur das achthöchste Gebäude der Welt, aber das teuerste. Das One World Trade Center wuchs am New Yorker Ground Zero, dem Ort des Terroranschlags (9/11) auf die beiden Türme des World Trade Center, in den Himmel von Manhattan. Es heißt deshalb symbolgeladen auch Freedom Tower. In den USA wird der 3,9 Mrd. Dollar teure und 541 Meter hohe Büroturm von keinem anderen Wolkenkratzer überragt. Der größte Mieter auf den 2014 fertiggestellten 104 Etagen ist die Mediengruppe Condé Nast.