Es könnte einer der größten Börsengänge des Jahres werden. Die Unterkunftsplattform Airbnb will noch im Dezember in New York einen IPO wagen – zu einer angestrebten Bewertung von 30 Mrd. Dollar. Am Montagabend gingen die entsprechenden Dokumente bei der US-Börsenaufsicht ein. Viele Kleinanleger warten ungeduldig auf ihre Chance, in das amerikanische Tech-Unternehmen zu investieren. Die Aktienmärkte sind sowieso zurzeit aufgeheizt, Millionen von Kleinanlegern investieren mittlerweile in Aktien.

Dieser Hype lockt Betrüger an, die versuchen, mit ahnungslosen Anlegern Geld zu verdienen. Bei der Google-Suche zum Airbnb-IPO sind die ersten Ergebnisse vielversprechend: „Become part of the biggest IPO in recent history“, heißt es beispielsweise in einer Werbeanzeige. Interessenten können auf den Seiten Info-Material zum Börsengang anfordern. Die Seite verspricht ein „echtes Potenzial für massive Gewinne“.

Eine Recherche zu der dazugehörigen Firma zeigt jedoch schnell, dass das Angebot nicht glaubwürdig ist. Schon in der Vergangenheit kam es vor großen Börsengänge immer wieder zu Betrügereien, das prominenteste Beispiel ist Facebook. Und auch die Masche beim Airbnb-IPO scheint nicht neu zu sein.