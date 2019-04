Die Pflege eines nahen Angehörigen stürzt viele Familien in Bedrängnis, emotional und finanziell. Capital erklärt die wichtigsten Sozial- und Steuerleistungen.

„Ich muss jetzt zur Arbeit!“ Die 82-jährige Henriette Gundlach* ließ sich partout nicht beirren. Für gewöhnlich kam sie ohne Hilfe gar nicht mehr aus dem Bett, aber an jenem Morgen hatte sie es trotzdem irgendwie geschafft. Es war zwar erst 4.30 Uhr, und draußen lagen 20 Zentimeter Neuschnee, aber die alte Dame saß mit Mantel über dem Schlafanzug im Flur, nur die abgeschlossene Tür hatte sie am „Ausreißen“ gehindert. Spätestens jetzt wurde ihrer Tochter Birgit Welser* klar, dass ihre demente Mutter rund um die Uhr betreut werden muss. Doch das war für Welser, selbst Mutter von drei Kindern und berufstätig, nicht zu stemmen – sie brauchte einen Platz im Pflegeheim.

Ähnlich wie Birgit Welser geht es immer mehr Deutschen. Nach der aktuellen Pflegestatistik waren Ende 2017 hierzulande 3,4 Millionen Menschen pflegebedürftig – drei Viertel von ihnen wurden zu Hause versorgt, davon knapp 1,8 Millionen durch Angehörige, weitere 830 000 durch Angehörige und ambulante Pflegedienste. Nur gut 800 000 Menschen waren in Pflegeheimen und Wohnstiften untergebracht. Im Vergleich zu 2015 ist die Anzahl der Pflegebedürftigen damit um knapp 20 Prozent angestiegen – auch deshalb, weil der Gesetzgeber die Pflegebedürftigkeit als solche neu definiert hat.

Klar ist: Mit der steigenden Lebenserwartung wird es immer mehr Pflegebedürftige geben. Und deren Kinder werden sich, oft im Alter zwischen 35 und 50 Jahren, Gedanken darüber machen müssen, wie sie ihre Eltern betreuen, wenn die einmal Hilfe brauchen. Mit zahlreichen sozialen Leistungen unterstützt der Staat die private Pflege von Angehörigen. Wer selbst wegen einer Erkrankung oder aufgrund seines Alters hohe Pflegekosten zu tragen hat, kann zudem vieles davon steuerlich absetzen. Capital gibt einen Überblick über die wichtigsten Leistungen und Unterstützungen für Pflegepatienten und deren Angehörige.

Bessere Leistungen

Die Pflegereform 2017 hat die Leistungen bei Erkrankungen wie Demenz stark verbessert. Es gelten nun fünf Pflegegrade, die frühere Pflegestufe 1 entspricht bei den Leistungen jetzt Pflegegrad 2. Mit Beantragung eines Pflegegrads (den endgültig der Medizinische Dienst der Krankenkassen mit einem Gutachten festlegt) hat man Anspruch auf eine Beratung, die sich lohnt. Denn die Materie ist komplex.

Je nach Höhe der Pflegebedürftigkeit können pflegende Angehörige ein Pflegegeld erhalten (ab Pflegegrad 2). Wer für die häusliche Pflege einen Pflegedienst einsetzt, hat auch Anspruch auf Pflegesachleistungen. Wichtig: Beides in voller Höhe geht nicht, möglich sind aber Kombinationen aus Geld und Sachleistungen. Wenn der Pflegedienst nur zweimal die Woche kommt, dann fließen zum Beispiel 30 Prozent der Pflegesachleistung an den Pflegedienst, der direkt mit der Kasse abrechnet; der pflegende Angehörige erhält dann noch 70 Prozent des jeweiligen Pflegegelds als Geldleistung. Zudem gibt es bei allen Pflegegraden einen gesetzlichen Anspruch auf Kostenerstattung für Hilfsmittel in Höhe von 40 Euro pro Monat.

Bei der häuslichen Pflege gibt es zudem einen monatlichen Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro, der auch übers Jahr hinweg „angespart“ werden kann. Dabei handelt es sich um eine Sachleistung, die sich für verschiedenste Zwecke einsetzen lässt: Man kann etwa einen Pflegedienst damit beauftragen, der dementen Mutter regelmäßig Gesellschaft zu leisten.

Wird ein Angehöriger plötzlich pflegebedürftig, können sich Arbeitnehmer bis zu zehn Tage von der Arbeit freistellen lassen. Gehaltseinbußen übernimmt die Pflegekasse des Angehörigen mit dem Pflegeunterstützungsgeld in Höhe von bis zu 103,25 Euro pro Arbeitstag. Wird für den Verwandten mindestens Pflegegrad 1 festgestellt, dürfen Angehörige nach dem Familienpflegezeitgesetz für dessen Pflege bis zu sechs Monate freinehmen oder in Teilzeit wechseln. Einen Anspruch gibt es aber nur in Unternehmen ab 16 Mitarbeitern. Bei mehr als 25 Mitarbeitern ist sogar eine Jobauszeit von bis zu 24 Monaten möglich.