Alle Zeichen standen dieses Jahr auf Grün, zumindest was die Konjunktur angeht. Der Boom, das Wachstum, die steigenden Unternehmensgewinne – überall war davon die Rede, wie gut es der Wirtschaft gerade geht, sowohl weltweit als auch hierzulande. Trotzdem verabschiedet sich das Jahr an den Börsen nun mit ziemlich roten Zahlen. Für Aktienanleger steht fast durchweg ein Minus unterm Strich, wenn sie marktbreit auf einen der großen Indizes gesetzt haben. Ganz egal ob es der deutsche, der europäische, der amerikanische oder der weltweite Aktienindex war: Die Kurse gaben 2018 deutlich nach. In Deutschland und Europa schrieben Indexaktionäre sogar zweistellige Verluste. Das sind die meisten von ihnen gar nicht mehr gewohnt, denn es ist das erste Mal seit 2011, dass die Kurse auf Jahressicht im tiefroten Bereich enden.

In absoluten Zahlen ausgedrückt verloren Sparer mit einem Investment in den Deutschen Aktienindex Dax rund 19 Prozent auf Jahressicht. Sie machten also aus 10.000 Euro Einsatz oder Depotwert im November 2017 bis zu dieser Woche rund 8100 Euro. Jedenfalls wenn man die Kosten einmal großzügig beiseite lässt, denn bezieht man sie ein, bleibt noch weniger übrig. Bei einem Investment in den Eurostoxx sind nun noch 8400 Euro übrig. Etwas besser sieht es für jene aus, die weltweit anlegten in den MSCI World, denen bleiben aktuell gut 9400 von ihren ehemals 10.000 Euro. Und US-Aktien-Anleger gehen dieses Jahr sogar mit 9500 Euro aus dem Jahresrennen. Aktienanleger schafften es also auf breiter Front nicht, ihr Kapital in diesem Jahr mit Indexprodukten zu vermehren.

DAX Index

Kursanbieter:

Mit aktiven Fonds übrigens auch nicht, wenn man sich die Performance-Ranglisten ansieht: Von rund 233 Aktivfonds, die auf internationale Large Caps setzen, schnitten über 90 Prozent ebenfalls mit Verlust ab. Nur ein einziger Fonds schaffte ein nennenswertes Plus und das auch nur, indem er auf die Volatilität der Märkte setzte. Gut die Hälfte der weltweit investieren Fonds lief insgesamt sogar noch erheblich schlechter als der Weltindex MSCI World, der rund 5,85 Prozent auf Jahressicht verlor. Und bei den deutschen Aktivfonds sah es nicht viel anders aus: Von 38 gemanagten Fonds, die auf deutsche Großunternehmen setzten, schafften nur sechs Stück ein deutlich positives Ergebnis, weitere sieben fuhren zwar Verluste ein, schlugen sich aber ein klein wenig besser als der Dax mit seinen minus 19 Prozent. Das Gros aber brachte auch nur eine Performance von minus 18 bis minus 35 Prozent zustande. Der Dax gab im laufenden Jahr etwa so viel ab, wie er 2017 gewann. Auch das war angesichts der glänzenden Konjunktur letztlich überraschend.

Auch für Goldanleger war nichts zu holen

In Summe hatten das wohl die wenigsten Anleger erwartet. Das Jahr 2018 werde etwas schwieriger werden als die vorhergehenden, das war die einhellige Meinung zum Ende des letzten Jahres. Sicherlich würden die Turbulenzen zunehmen, war ebenfalls eine verbreitete Annahme und die Volatilität würde steigen. Dennoch erwarteten viele, dass 2018 ein gutes Jahr werden würde. Für die Gesamtwirtschaft war es das ohne Zweifel. Für die Aktienanleger indes nicht.

Doch wie sah es in den übrigen Bereichen aus? Antwort: auch nicht viel besser. Von der stets beschworenen Diversifizierung über verschiedene Anlageklassen profitierten Investoren in diesem Jahr kaum. Denn keine der gängigen Assetklassen schnitt auf Jahressicht positiv ab: Anleihen rentierten, nimmt man den bekannten Euro-Anleihenindex Barclays Euro Aggregate als Referenz, bei minus 0,88 Prozent. Das heißt, dass aus 10.000 Euro Depotwert auf Jahressicht 9910 Euro wurden. Rohstoffe schafften es ebenfalls nicht, sich vom Negativtrend abzukoppeln und landen bei rund minus 7,9 Prozent, macht 9210 Euro. Selbst das Gold geht mit einem Minus von einem Prozent aus dem Rennen, 9900 Euro bleiben also unterm Strich.

Freilich gab es Bereiche, in denen Profianleger Gewinne erzielten, mit einigen Hochzinsanleihen zum Beispiel, vor allem aus den Schwellenländern. Mit Wetten auf fallende Kurse oder mit ausgewählten Nebenwerten und einzelne Technologieaktien (denn selbst der TecDax notierte auf Jahressicht mit 3,1 Prozent im Minus). Mit eher gewagten Anlageklassen und Einzelwerten also, die wegen hoher Kosten oder des höheren Risikos nur begrenzt für Privatanleger taugen und nur als Beimischung, nicht als Grundlage fürs Depot.