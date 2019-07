Eigentlich braucht es kein Thermometer, um festzustellen, wie die tatsächliche Lage derzeit ist: Es ist heiß und zwar so heiß, dass sich manche schon vor der großen Überhitzung fürchten – und damit ist ausnahmsweise mal nicht das Wetter gemeint, sondern die Großwetterlage an den Börsen. Die erleben nämlich gerade eine Hitzewelle, die immer mehr Analysten nachdenklich macht: Seit dem Ende letzter Woche sind die Aktienindizes stark gestiegen. Überraschend stark sogar, und man muss auch sagen: wieder einmal.

Der deutsche Aktienindex Dax etwa hat allein rund 300 Punkte zugelegt und notiert jetzt wieder bei über 12.500 Punkten. Inzwischen hat er seit Jahresbeginn wieder komplett jene Delle wettgemacht, die er sich im vergangenen Jahr zugezogen hat. Der amerikanische S&P 500 hat seinen Stand vom Sommer 2018 sogar inzwischen überflügelt und ist auf mehr als 3000 Punkte gestiegen. So hoch stand er tatsächlich noch nie. Und ein Ende des Anstiegs ist zurzeit nicht in Sicht. Aber sind das gute Nachrichten? In diesem Falle nicht.

S&P 500 Index

Denn man muss sehen, dass die Aktienkurse steigen, obwohl sich die Wirtschaft nunmehr deutlich eintrübt: Diverse Ökonomen haben ihre Prognosen fürs laufende Jahr und für 2020 herunterkorrigiert. Deutschland erwartet bald nur noch eine Null vorm Komma beim Wirtschaftswachstum. Passend dazu hat sich der Geschäftsklimaindex eingetrübt und ist um zwei Prozentpunkte abgesackt. Und an den Börsen vergeht kaum ein Tag, ohne dass ein Unternehmen eine Gewinnwarnung herausgibt und damit seine Geschäftserwartungen nach unten korrigiert. Früher waren solche Gewinnwarnungen noch der Schrecken aller Anleger. Heute scheinen sie normal. Unbeeindruckt davon klettern die Aktienkurse weiter.

Akute Zinssenkungshysterie

Woran das liegt, ist klar: Es sind die Notenbanken, die den weiteren Anstieg mit immer neuen Aussagen oder Andeutungen befeuern. Zuletzt dachte die amerikanische Fed laut über eine angemessene Leitzinssenkung nach. Aktuell bereitet sich wohl auch die Europäische Zentralbank auf einen weiteren Zinsschritt vor – nach unten. Man darf daher befürchten, dass es bald unter die Nulllinie geht, noch weiter in Richtung Minuszinsen also. Für viele Anleihen gelten die ja ohnehin schon als neue Normalität. Und bevor es soweit ist, suchen die Anleger noch schnell Zuflucht in den Aktienmärkten. Genau das treibt die Kurse: eine akute Zinssenkungshysterie, so nennen einige Analysten es.

Von langer Dauer wird daher beides wohl nicht sein, weder die neue Fluchtwelle vor den neuen Niedrigzinsen (denn irgendwann werden die neuen Zinsniveaus ja wieder zur Gewohnheit und es gibt zumindest keinen Grund für weitere Preissteigerungen mehr), noch die derzeitige Kursbewegung nach oben. Denn weder die Gewinnaussichten der Firmen noch die Fundamentaldaten stützen die aktuellen Aktienkurse und die jüngsten Anstiege der Indizes.

Gut, nun hat man schon öfter gedacht, es werde bald mit dem Höhenflug der Börsen vorbei sein und doch dauert er bis heute an. Fakt ist aber auch: Noch nie waren die wirtschaftlichen Aussichten so wenig vielversprechend wie derzeit. Bisher konnte man sich noch über die Größe des zusätzlichen Gewinns streiten, der zu erwarten war. Jetzt aber erwarten viele Firmen dahin schmelzende Gewinne oder sogar Verluste. Manche sogar erheblich größere als zuvor angenommen, etwa die Deutsche Bank. Besonders die Industrieunternehmen leiden bereits unter der schwächeren Konjunktur und zudem unter den Handelskonflikten, die vor allem die Gewinne der Dax-Konzerne noch belasten dürften.