Mattheo Albrecht (Name v.d.Red. verändert) hat schon mal geschaut, was seiner Frau und ihm so zusagen könnte: Das Ehepaar aus Köln sucht derzeit ein Auto, weil Frau Albrecht ihren Dienstwagen in den nächsten Monaten abgeben muss. Sie geht in Mutterschutz. „Wir liebäugeln mit einem Bus“, sagt Albrecht. Schließlich brauchen sie nicht nur Platz für das erste Kind – sondern auch für den Hund, einen stattlichen Scottish Deerhound.

Wer mit ihm spricht, der merkt: Ein Modell von Renault sagt dem 34-Jährigen durchaus zu, Kostenpunkt: circa 30.000 Euro als Jahreswagen. Albrecht hat auch schon geschaut, wie seine Frau und er das stemmen könnten. „Die Finanzierungen sind ja derzeit nicht so schlecht“, sagt er.

Wobei das noch nicht ganz beschreibt, was derzeit am Markt für Raten- und Konsumentenkredite los ist: Manche Autos können Käufer zu null Prozent Zinsen finanzieren – und immer wieder offerieren Anbieter sogar Kredite, bei denen Kunden weniger Geld zurückzahlen müssen, als sie geliehen haben. Bloß: Solch billige Kredite sind viel tückischer, als viele Verbraucher meinen. „Dass es derzeit so günstige Kredite gibt, sollte nicht der Ansatzpunkt sein, um ein Darlehen aufzunehmen. Die Frage sollte lauten, ob man ihn wirklich braucht“, sagt Stefanie Laag, Kreditexpertin der Verbraucherzentrale NRW.

Gezahlte Zinsen sind Kosten

Die Gefahr bei den günstigen Krediten ist: Sie verleiten dazu, flott Geld zu leihen – was später nur Ärger bereitet. „Wer seinen Konsum jetzt stark über Kredite finanziert, beschränkt seine Möglichkeiten, Vermögen aufzubauen oder fürs Alter vorzusorgen“, warnt Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Schließlich gilt: Gezahlte Zinsen sind Kosten, während erhaltene Zinsen Einnahmen sind. An dieser Gleichung ändern auch die Niedrigzinsen nichts.

Gerade Kredite aber, bei denen Verbraucher weniger als das geliehene Geld zurückzahlen müssen, sind häufig nur Lockangebote. Die wenigsten erhalten diese Minusdarlehen überhaupt – und wer keines erhält, leiht sich dann womöglich Geld, das zwar immer noch günstig ist, jedoch trotzdem Zinsen kostet.

„Ich muss mich aber immer fragen, ob ich mir den Kredit leisten und die Raten stemmen kann“, sagt Laag. Zuerst sollten Verbraucher darum – unabhängig von den Zinsen des Kredits – einen Blick in die Vergangenheit werfen und prüfen, ob sie im vergangenen Jahr monatlich überhaupt das Geld gehabt hätten, um den Kredit zu tilgen. Und sich dann fragen, ob das auch für die Zukunft gilt.