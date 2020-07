#4 Teuerste Regionen für Rentner: Stadt Frankfurt am Main

Frankfurt am Main ist für Rentner die viertteuerste Wohngegend in Deutschland. 1000 Euro Rente sind laut der Untersuchung nur 839 Euro wert. Senioren zahlten für typische Waren und Dienstleistungen 19,1 Prozent mehr als im bundesweiten Durchschnitt. Frankfurt am Main war in den Top 5 die einzige Region außerhalb Bayerns.