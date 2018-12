Der weltweite Aktienindex S&P Global hat seit Jahresbeginn rund 6,5 Prozent verloren. Auch die meisten Sub-Sektoren liegen dementsprechend im Minus. Mit Brancheninvestments war im ablaufenden Jahr kein Geld zu verdienen, zeigen Zahlen von S&P Dow Jones Indices. Es gibt nur zwei Ausnahmen.

Am besten schnitten im Jahr 2018 in den Industriestaaten die Aktien von Versorgern ab. Sie legten zwischen Anfang Januar und Mitte Dezember in US-Dollar gerechnet im Schnitt um rund sieben Prozent zu. Dabei dürfte sich bemerkbar gemacht haben, dass immer mehr Anleger aus Angst vor einer globalen Rezession von zyklischen Aktien in defensive, nicht konjunktursensible Werte umschichten. Versorger-Aktien sind der Klassiker unter den defensiven Werten. Auch der zweite Gewinner lässt sich mit der wachsenden Vorsicht unter Investoren erklären: Aktien aus der Health-Care-Branche sind seit Jahresbeginn durchschnittlich 5,4 Prozent im Wert gestiegen. Sie gelten ebenfalls als geeignete Werte für turbulente Zeiten.

Herbe Verluste

In allen anderen Sub-Sektoren des S&P Global konnte es für Anleger nur um Schadensbegrenzung gehen. Am drittbesten hat der IT-Sektor abgeschnitten, mit einem vergleichsweise kleinen Minus von 0,5 Prozent seit Jahresbeginn. Der starke Jahresauftakt konnte hier die jüngsten Kursverluste bei großen IT-Unternehmen wie Apple abmildern. Größer fiel der Verlust bei Immobilien-Aktien (-1,9 Prozent) und – erstaunlicherweise – auch bei nicht-zyklischen Konsumgüteraktien (-6 Prozent) aus. Beide Branchen gehören trotz des Minus noch immer zu den Top-Fünf-Sub-Sektoren des Jahres.

Am schlechtesten lief es in der Baustoffe-Branche, trotz des anhaltenden Immobilienbooms. Der Sektor verzeichnete zwischen Anfang Januar und Mitte Dezember ein Minus von rund 18 Prozent. Einige Schwergewichte im Sub-Index, darunter der Chemiekonzern BASF und der Rohstoffhändler Glencore, mussten in diesem Jahr herbe Kursverluste hinnehmen und zogen das Marktbarometer nach unten. Finanz- und Industriewerte schnitten mit minus 14,8 beziehungsweise minus 13 Prozent ebenfalls sehr schlecht ab. Hohe Verluste erlitten zudem Aktien von Energie- (-12,3 Prozent) und Kommunikationsunternehmen (-10,2 Prozent).

Brancheninvestments liegen im Trend. Vor allem die großen Technologieunternehmen erfreuen sich enormer Beliebtheit bei Investoren – auch wenn der eine oder andere nach den Kursstürzen bei Facebook und Co. vorsichtig geworden ist. Die Zahlen von S&P Dow Jones Indices zeigen die Risiken von Sektor-Anlagen nun überdeutlich: Wer in einzelne Branchen investiert, holt sich ein kaum zu kalkulierendes Klumpenrisiko ins Portfolio.