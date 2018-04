Es gilt an der Börse als ungeschriebenes Gesetz, dass das Investoreninteresse mit der Unternehmensgröße steigt. Daher tauchen Nebenwerte auf den Radarschirmen von Profiinvestoren oftmals erst dann auf, wenn der Börsenwert die Marke von 100 Mio. Euro überspringt. Kurz vor dieser magischen Schwelle liegt Hanseyachts. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Herstellung von Segel- und Motoryachten und bietet die Marken Hanse, Dehler, Moody, Privilege, Varianta sowie die Motoryachtmarken Sealine und Fjord an. Am Standort Greifswald werden in unmittelbarer Nähe zur Ostsee Premiumyachten hergestellt und in über 100 Länder exportiert.

Im ersten Halbjahr 2017/18 hat Hanseyachts den Konzernumsatz um 14 Prozent auf 51,2 Mio. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (Ebitda) lag bedingt durch die normale Jahreszyklizität und Wachstumsaufwendungen mit minus 1,04 Mio. Euro zwar unter dem Vorjahreswert, für das Gesamtjahr 2017/18 wird jedoch ein Ebitda über dem bereinigten Vorjahresniveau erwartet. Dazu dürfte auch der Rekordauftragsbestand von 87 Mio. Euro beitragen.

Nicht zuletzt wegen des stetigen Ausbaus der Produktpalette gehen Analysten davon aus, dass der Wachstumstrend von Hanseyachts an Dynamik gewinnen wird. Wir schließen uns der Baader Bank an, die den Nebenwert mit einem Kursziel von 11,50 Euro zum Kauf empfiehlt.