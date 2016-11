Sorgt die Digitalisierung für mehr Ungleichheit?

29. Nov 2016 , Martin Kaelble

Ungleichheit und Digitalisierung, zwei Mega-Themen unserer Zeit. Die jedoch in der Regel komplett getrennt voneinander diskutiert werden. Bei den einen liegt Thomas Pikettys Bestseller "Capital in the 21st century" auf dem Schreibtisch, bei den anderen die Biografie von Elon Musk. Und je nachdem welches Buch dort herum liegt, fällt der Blick auf die Digitalisierung komplett unterschiedlich aus.

Das Negativ-Szenario sieht ungefähr so aus: Ein Start-up beschäftigt im besten Fall ein paar hundert Mitarbeiter, zerrüttet zugleich aber eine Industrie mit ein paar tausenden Beschäftigten. Dort verlieren viele ihre Jobs, verdienen weniger oder rutschen in prekäre Beschäftigungen. Nehmen wir den Fahrdienst Uber . Aufgemischt wird unter anderem die Taxibranche, mit vielen Kleinbetrieben, einfachen Leuten, denen das organisierte Taxigewerbe gewisse Mindesteinkommen und Sicherheiten garantiert. Diese werden durch Uber angegriffen. Fahren sie künftig für Uber, verdienen sie mitunter weniger, sind nicht mehr gewerkschaftlich oder irgendwie anders organisiert. Das Ergebnis: Die Prekarisierung einer Branche. Oft genug bedeutet die unregulierte, digitale Variante eines Business also nicht die so super sozial klingende Sharing Economy. Sondern letztlich Super-Kapitalismus in Reinform.

Silicon Wall Street

Soviel zu den Jobs. Vielleicht noch interessanter ist der Blick auf die Kapitalseite. Denn diese Seite der Rechnung ist den wenigsten bewusst und am wenigsten diskutiert. Alle feiern Start-ups und freuen sich über die neuen innovativen Firmengründungen. Doch eine Frage wird dabei selten gestellt: Wer verdient eigentlich, wie viel an einem Start-up? Dazu muss man erst einmal die Finanzierung der Disruption verstehen.

Die paar hundert jungen Mitarbeiter deren Jobs durch ein Start-up geschaffen wurden, arbeiten viel und lange für eine vergleichsweise geringe Bezahlung (sofern sie als Mitarbeiter der ersten Stunde nicht Anteile haben), verdienen weniger als in einem Konzern, dafür haben sie gratis Müsli in der Küche und sitzen in einem trendigen Fabrikloft. Deutlich mehr streichen natürlich die Gründer ein. Allerdings muss man wissen, dass auch sie bei einem Verkauf oder bei einem Börsengang nicht die Hauptkasse machen. Im Laufe der Finanzierungsrunden werden ihre Anteile immer kleiner. Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei einem millionenschweren Exit der Gründer keineswegs selbst Millionär wird.

Der größere Teil wandert in die Reihen der Risikokapitalgeber, die das Start-up finanzieren. In den USA ist es ein überschaubares Bündel von Top-Venture-Capital-Firmen, die mit den wirklich erfolgreichen Start-ups Cash gemacht haben und mittlerweile an die besten Deals kommen. Namen wie Sequoia, AndreesenHorowitz, Benchmark, Accel oder KleinerPerkins. Dort häufen sich die gigantischen Gewinne der Digitalisierung. Diese VCs wiederum finanzieren Start-ups, indem sie selbst Fonds aufsetzen. Wer in diese Fonds investiert, streicht – am Ende der Kette - eine satte Rendite ein. So funktioniert das System Start-up.

Der kleinste Teil des Kuchens kommt in Form von Gehältern bei den Mitarbeitern an. Der größte Teil maximiert die Investments der Investoren. Ganz klassischer Finanzkapitalismus, investiertes Kapital wird weiter maximiert. Und damit wären wir bei Piketty.

Die schillernde Start-up-Welt hat dann plötzlich doch wieder viel mit den gängigen Mustern des Finanzkapitalismus zu tun, die seit Lehman so verpönt sind. Und das Start-up-Ökosystem erscheint plötzlich unterm Strich wie ein Instrument in Reinform für das, was Piketty beschreibt: die ein Prozent vermehren ihr Vermögen immer weiter durch schlaue Investments, in diesem Fall in die Start-up-Job-und-Einkommens-Vernichtungsmaschinen.