Wabi-Sabi - Vom Fluch der Perfektion

17. Aug 2016 , Anja Förster

Als ich kürzlich in Konstanz war, stand vor meinem Hotel ein 911er Porsche aus den frühen 70er Jahren. Direkt daneben ein nagelneuer Skoda Octavia. Preisfrage: Vor welchem der beiden Autos blieben Menschen stehen?

Na, klar: vor dem alten Porsche natürlich. Und das obwohl der Skoda das bessere, modernere, sicherere, preiswertere, sparsamere, ja, nahezu perfekte Auto mit zeitgemäßer Ausstattung war.

Gut, Sie könnten sagen, dass man so einen Vintage-Porsche eben auch seltener zu sehen bekommt, während uns so ein Skoda täglich unter die Augen fährt. Aber das ist nicht der Punkt. Die Wahrheit ist: Der Porsche ist so interessant, weil er Charakter hat. Patina. Geschichte. Weil er im Gegensatz zum Skoda eben nicht perfekt ist. Perfektion ist zum Gähnen langweilig.

Und das gilt auch für Menschen.

Gerade das Geschäftsleben ist kurioserweise voller Skodas: Höfliche Menschen in perfekt sitzenden Anzügen, mit perfektem Lebenslauf und perfekter Frisur, deren Ecken und Kanten maximal abgeschliffen sind.

Aalglatte Wesen, die konsequent auf Nummer sicher gehen und ebensolche Produkte, Kampagnen und Strategien entwickeln. Man will nichts anstoßen, schon gar nicht anstößig sein. Die Folge: Austauschbarkeit so weit das Auge reicht.