Robo-Advisor müssen noch viel lernen

16. Dez 2016 , Dirk Elsner

Ich stehe beim Schreiben dieser Kolumne noch unter dem Eindruck dreier intensiver Wochen, die vollgestopft mit Terminen und Veranstaltungen rund um die digitale Zukunft unserer Wirtschaftspraxis und der Finanzwelt waren. So war ich unter anderem in Helsinki bei der Unico Innovation Week. Finnland ist interessant, wenn es um die Gestaltung der Zukunft des Finanzwesens geht. Dort zeigt die größte Bank, die OP Financial Group den Banken neue Wege auf. So startete die Bank Anfang Dezember mit OP Kulku einen eigenen Mobilitätsservice, der in der Region der Hauptstadt die Miete von Elektroautos gegen monatliche Gebühr ermöglicht. Mit dem Dienst ist es einfach, ein Elektroauto für Verbraucher und kleine Unternehmen gegen eine monatliche Gebühr zu erwerben. Einen solchen Service würde man in Deutschland eher von einem Autokonzern als von einer Bank erwarten.

Daneben konnte ich beim Ultrahack, dem größten Hackathon Europas, und der Start-up-Konferenz Slush die immer größer werdende Brücke zwischen den Visionen mancher Digital-Apologeten und der meist ernüchternden Praxis der digitalen Gegenwart sehen. Lauscht man etwa dem Digital-Visionär Brett King, könnte man meinen, die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz stehen kurz vor der sogenannten Singularität. Das ist der Zeitpunkt, an „dem Künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz erreichen oder übertreffen wird“ (Alec Ross). Hört man King, liest die Zukunftsvisionen von Alec Ross oder meine Kolumne zu Chatbots, dann spricht eher mehr für als gegen eine deutliche technische Weiterentwicklung. Und tatsächlich drehte sich in diesen Wochen viel um das Thema „machine learning“. Dieser Begriff wird von Fachleuten dem vorgezogen, was wir im Alltag unter „künstlicher Intelligenz“ verstehen.

Machine learning soll alles einfacher, besser, schneller und kostensparender machen. Die Praxis dagegen ernüchtert noch sehr. Ich empfehle dazu den launigen Fintech Podcast #79, wo sich die Fintech-Experten um André Bajorat über Chatbots ärgern. Und ich selbst bekomme Zweifel an der „künstlichen Intelligenz“ großer IT-Konzerne, wenn selbst Apples Spracherkennung das Wort „Hackathon“ in „Herr Karton“ übersetzt und auch sonst die meisten KI-Services derzeit kaum nachhaltigen Mehrwert bringen.