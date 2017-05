Deutsche Leitkultur bei der Geldanlage

10. Mai 2017 , Christoph Bruns

Spannend ist der Blick auf die Aufteilung des Geldvermögens. Zinsbasierte Anlageformen dominieren die Aufstellung. Vor allem Ansprüche an Lebensversicherungen sowie Spar-, Sicht-, und Termineinlagen prägen mit insgesamt 75 Prozent das Gesamtbild. Aktien- und Aktienfonds machen hingegen nur etwa zehn Prozent des Geldvermögens aus. Für die deutsche Leitkultur auf dem Gebiet der Geldanlage lassen sich daraus folgende Schlussfolgerungen ziehen:

Nun ja, die Fakten sind schnell beschrieben. Deutsche Bürger gelten als akribische Sparer, für die das Attribut „Sparweltmeister“ den Sachverhalt einigermaßen treffend beschreibt. Und die Daten bestätigen diesen Befund. Die Deutsche Bundesbank erstellt jährlich einen Bericht über das Geldvermögen deutscher Bürger. In ihrem jüngsten diesbezüglichen Report wird auf ein bestehendes Geldvermögen von insgesamt 5.586.000.000 Euro verwiesen. Diese fünfeinhalb Billionen Euro sind ein großer Betrag.

Die deutsche Leitkultur – was immer das auch sein soll – treibt schon sonderbare Blüten. Sofern damit Gepflogenheiten gemeint sind, die bereits seit längerem von der Mehrheit der Bevölkerung praktiziert und betrieben werden und daher „typisch deutsch“ genannt werden können, leidet die Diskussion an Breite und Tiefgang. Wie sieht es etwa mit der Leitkultur auf dem Gebiet der Geldanlage aus?

Die Aufzählung belegt die Existenz einer deutschen Leitkultur auf dem Gebiet der Geldanlage. Der rote Faden des Befundes scheint in der Irrationalität dieser Leitkultur zu liegen. Denn spätestens nach der Abschaffung positiver Realzinsen in Deutschland durch die Europäische Zentralbank, hätte es, wenn es mit Vernunft zugegangen wäre, eine Veränderung des Sparverhaltens geben müssen. Sachwerte und zwar vor allem dynamische Sachwerte – sprich Produktivvermögen beziehungsweise Aktienanlagen – hätten ein größeres Gewicht bekommen müssen. Zwar sind Aktienanlagen bereits seit Gründung der Bundesrepublik weit besser gelaufen als langlaufende Zinsanlagen (und das beileibe nicht nur in Deutschland), jedoch hat es bis zur großen Finanzkrise 2007 ff. immerhin positive Nominalzinsen gegeben.

Die Irrationalität fußt ohne Zweifel auf mangelnden Kenntnissen über die Geldanlage. Weder Schulen noch Hochschulen vermitteln hinreichendes Wissen auf diesem Gebiet, weil Geldthemen – außer es geht um staatliche Umverteilung – als unwürdig für die Allgemeinbildung angesehen werden. Die Politik scheut das Thema, weil sie für die drastische Fehlallokation mitverantwortlich ist und ein Umsteuern mit erheblichem Gesichtsverlust verbunden wäre.