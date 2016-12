Was junge Bankkunden wollen

13. Dez 2016 , Julia Groth

Junge Menschen erkennt man daran, dass sie ständig auf ihr Smartphone schauen und überhaupt am liebsten alles digital und mobil erledigen. Das jedenfalls denken allem Anschein nach die Volks- und Raiffeisenbanken. Gemeinsam mit dem Mobilfunkanbieter Vodafone arbeiten sie deshalb an einem neuen Angebot für den Nachwuchs: der digitalen Geldbörse. Ab Anfang Dezember sollen Testkunden zweier Volks- und Raiffeisenbanken sieben Monate lang mit dem Smartphone zahlen können. Dazu halten sie ihr Smartphone an das Kassenterminal, in das man üblicherweise die Girocard hineinsteckt. „Banken und Handel sind stark an neuen Bezahldiensten interessiert“, sagt Frank Vahldiek, Leiter des Bereichs Consumer Services & Innovation bei Vodafone Deutschland.

Die Volks- und Raiffeisenbanken richten sich mit ihrem neuen Dienst nicht exklusiv an junge Kunden. Trotzdem dürften ebendiese die Hauptzielgruppe der digitalen Geldbörse und ähnlicher mobiler Bezahllösungen sein. Studien, etwa vom Bundesverband Deutscher Banken, zeigen schließlich: Junge Menschen gehen immer seltener in Bankfilialen, erledigen Bankgeschäfte stattdessen häufig über das Internet – wenn überhaupt. Geld- und Anlagethemen stehen bei Teens und Twens allgemein nicht hoch im Kurs, belegen Umfragen. Immer mehr Banken und Finanzdienstleister wollen junge Kunden deshalb mit speziell auf sie zugeschnittenen Angeboten locken.