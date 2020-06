7. Februar 2019: Vorwürfe im Fall Singapur

Wieder legt die „Financial Times“ nach. In einem weiteren Artikel schreibt die Zeitung, der für Asien zuständige Finanzchef habe sechs Mitarbeitern in Singapur gezeigt, wie man die eigenen Bücher mittels Zahlungskarusell manipulieren könne. So könne man die Behörden in Hongkong überzeugen, Wirecard eine Lizenz zu geben. Dieses System sei möglicherweise in der ganzen Region über Jahre hinweg betrieben worden, heißt es in dem Bericht.