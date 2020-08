Am Montagabend um halb acht bekamen viele der verbliebenden Mitarbeiter bei Wirecard eine E-Mail, vor der sie sich seit Wochen gefürchtet haben. „Freistellung von der Arbeitsleistungspflicht“, hieß es schon im Betreff des Schreibens, das Finance Forward vorliegt. Bislang ist unklar, wie viele der mehr als 1.000 Mitarbeiter in Aschheim ab Dienstag keine Arbeit mehr haben. Doch laut Insidern dürfte es eine dreistellige Zahl der Beschäftigten betreffen, von der Hälfte der Mitarbeiter ist bereits die Rede. Eine Wirecard-Sprecherin wollte sich dazu nicht äußern.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kritisiert den Schritt scharf. „Ich finde es schäbig, ohne Vorwarnung abends so eine Mail zu verschicken“, sagt Gewerkschaftssekretär Kevin Voss. Schon in den vergangenen Wochen hätte das Management des Unternehmens, das in einen internationalen Bilanz-Skandal verwickelt ist, mit „offenen Karten spielen können“, so Voss.

