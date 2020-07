Der frühere Aktieninvestor Tobias Bosler hat schon vor zwölf Jahren Hinweise auf Unregelmäßigkeiten in der Bilanz von Wirecard entdeckt. Seine Recherche damals ergab, dass der insolvente Zahlungsdienstleister aus Aschheim Umsätze der Glücksspielindustrie illegal verschiebt – und Geldwäsche betreibt. Damit wandte er sich 2010 an die Staatsanwaltschaft und die Finanzmarktaufsicht Bafin. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen gegen Wirecard zwei Jahre später aufgrund von Mangel an Beweisen ein. Bosler hingegen, der mit Leerverläufen auf fallende Kurse bei Wirecard gesetzt hatte, verfolgten die Staatsanwälte hart. Er wurde später wegen Kursmanipulation verurteilt – wenn auch nicht im Fall Wirecard, sondern bei anderen Unternehmen. Im Gespräch mit Capital berichtet Bosler, was er damals herausgefunden hat und wieso er vor Gericht gelandet ist.

Herr Bosler, am Tag der Insolvenz von Wirecard haben Sie beschlossen, erstmals öffentlich und mit der Capital-Redaktion über Wirecard zu sprechen. Warum?

Ich musste bis zur Insolvenz warten. Vorher hätte mir niemand geglaubt, dass Wirecard im Milliardenbereich betrügt. Jetzt hört man mir zu. Fast alle Medien haben das von Wirecard erzählte Märchen vom bösen Shortseller, der unwahre Gerüchte verbreitet und damit Kurse manipuliert, geglaubt. Ich wurde als Börsenbetrüger abgestempelt, Wirecard wurde dagegen beschützt. Ich gebe das Interview für meine Familie und Freunde, die zu mir gehalten haben. Dafür haben sie viel Häme einstecken müssen, und sie sind von vielen belächelt worden. Ich will, dass sie jetzt lächeln können. Darum mache ich nun öffentlich, was damals geschah.

Schon 2008 ging es bei Wirecard offenbar nicht mit rechten Dingen zu. Was haben Sie herausgefunden?

Die Analyse der Jahresabschlüsse und der Tochtergesellschaften vor 2008 ergab Erstaunliches. Zwei Drittel des Umsatzes erzielte die Wirecard-Gruppe in Deutschland, schrieb dort allerdings Verluste. Die Gewinne kamen aus Gibraltar und von den British Virgin Islands. Dort sitzen typischerweise Glücksspielanbieter. Zudem wies Wirecard im Vergleich zu Konkurrenten bis zu zehnmal höhere Margen auf. Das kam mir merkwürdig vor. Der schwache Cashflow wirkte aufgebläht. Ich sprach mit Wettbewerbern und Partnern von Wirecard. Mir war klar, dass hier Betrug im Spiel ist. Ende 2008 erhielt ich am Rande einer Wirecard-Party auf dem Münchner Oktoberfest die Bestätigung, dass Wirecard illegales Geschäft macht. Dies wisse fast die gesamte Payment-Branche, sagten mir amerikanische Geschäftspartner von Wirecard. Sie tranken Champagner und amüsierten sich darüber, dass in Deutschland niemand von den illegalen Praktiken zu wissen schien. Sie wunderten sich, dass niemand Verdacht schöpft, obwohl Wirecard schon damals an der Börse war.

Obwohl Sie das damals schon wussten – warum haben Sie erst 2010 Anzeige wegen Geldwäsche bei der Staatsanwaltschaft gestellt?

Mitte 2009 traf ich zufällig auf einen ehemaligen Wirecard-Mitarbeiter. Auch er bestätigte meine Vermutung: Es sei seit mindestens 2006 gängige Geschäftspraxis, in den USA gesetzlich eindeutig verbotene Einzahlungen von Privatpersonen über Kreditkarten auf Online-Poker-Konten systematisch zu ermöglichen. Hierzu würden im Auftrag von Wirecard-Leuten weltweit unscheinbare Online-Unternehmen wie zum Beispiel Blumenlieferdienste oder Handyshops gegründet, über die dann die Einzahlung läuft. Bei Wirecard nenne man all diese Unternehmen Blumenläden, berichtete der Ex-Mitarbeiter. Um den tatsächlichen Geldfluss zum Pokeranbieter zu tarnen, würden die Kreditkartenzahlungen manipuliert oder umkodiert. Die Abwicklung dieser illegalen Transaktionen würden Wirecard zehnmal mehr Gewinn bringen als legale. Auf der Kredikartenabrechnung des Spielers stehe dann der Name des Blumenladens, das Geld lande jedoch wie gewünscht auf dem Poker-Konto des Spielers. Wie genau der Geldfluss hinter den Kulissen organisiert war, weiß ich nicht. Ich vermute aber, dass das Geld vom Kreditkartenkonto über den Blumenladen zum Poker-Konto geflossen ist.

Warum hat Ihr Informant seinen Arbeitgeber nicht selbst angezeigt?

Er sagte mir, dass er seine Ausführungen – aus Angst vor Repressalien – niemals bei der Staatsanwaltschaft oder vor Gericht wiederholen würde. Ich brauchte also einen anderen Beweis. Im Frühjahr 2010 kam ein Informant aus der Payment-Branche unerwartet auf mich zu. Er berichtete, dass Wirecard Strafzahlungen über 16 Millionen Euro wegen unerlaubter Umkodierungen bei Kreditkartenzahlungen im Bereich Online-Glücksspiel an Mastercard zu zahlen habe. Erst kürzlich sei demnach eine Zahlungsaufforderung bei Wirecard eingegangen. Danach war ich der Meinung, genug Indizien gesammelt zu haben. Ich stellte Strafanzeige wegen Geldwäsche bei der Staatsanwaltschaft München per E-Mail. Einen Monat lang passierte nichts. Dann habe ich die Strafanzeige erneut eingereicht, dieses Mal in Papierform und per Briefpost.