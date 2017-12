Spezialisierte Beratungsfirmen sind in ihren Bereichen oft stärker als die Riesen der Branche. Eine exklusive Studie zeigt, wo die Hidden Champions punkten – und wie die Digitalisierung den Beratermarkt aufmischt

Zwischen aufgebockten Schreibtischplatten und Stellwänden voller Notizzettel durchquert Wojciech Bolesta den Raum in der Gründerwerkstatt Würzburg. Mit seinem dunklen Sakko fällt er in dieser Umgebung ein wenig auf – der Unternehmensberater ist nur zu Gast hier, man sieht es ihm an.

Als Leiter des „Kompetenzcenters Digitale Transformation“ der Stuttgarter Boutique-Beratung TMG Consultants hat Bolesta in der Regel mit großen Industriekunden zu tun. Heute aber besucht er in Würzburg ein Start-up namens Scoutbee, dessen CEO Gregor Stühler nun im Hoodie mit Firmenlogo vor ihm steht. Scoutbee hat ein Programm entwickelt, das mittels künstlicher Intelligenz weltweit Zulieferer und deren Angebote prüft. Bolesta hat Scoutbee an einen seiner Beratungskunden vermittelt, einen großen Autokonzern, der mit der Software des Unternehmens nun nach den besten und kostengünstigsten Angeboten für Autoteile sucht.

Stühler erklärt, was sein Produkt kann: „Wir analysieren in einer Stunde, wofür ein Einkäufer sonst Monate bräuchte.“ Genauso prägnant kann der Scoutbee-CEO zusammenfassen, was er und seine Mitstreiter nach der Gründung des Start-ups noch nicht konnten: „Wir hatten anfangs wahnsinnige Probleme, in der Welt der großen Unternehmen auf unser Produkt aufmerksam zu machen, weil wir nicht aus dieser Welt kommen.“

Bolesta dagegen, der Unternehmensberater, ist mit den Strukturen großer Industriekunden vertraut. Er weiß, welche Türen man öffnen muss, um Innovationen wie die Scoutbee-Software in einem weltweit operierenden Konzern einzuführen. „Man kann in der Industrie 4.0 nur erfolgreich sein, wenn man die Industrie 3.0 verstanden hat“, sagt er. „Wir bringen dieses Verständnis mit und setzen das Wissen von Scoutbee zielgenau ein.“

Netzwerke bilden, Kompetenzen zusammenbringen, Wissen teilen, neue Techniken, Arbeitsweisen und Geschäftsmodelle bei Unternehmenskunden so einführen, dass sie funktionieren: Das sind die Erfolgsrezepte, mit denen kleine und mittelgroße Beratungsfirmen wie TMG gegen die globalen Branchenriesen McKinsey, Boston Consulting Group (BCG) und Bain & Company bestehen können. Alle drei Jahre identifiziert die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) die Hidden Champions der Beraterbranche, deren Arbeit in bestimmten Gebieten oder Disziplinen von mehr als 700 befragten Spitzenmanagern der deutschen Wirtschaft besser beurteilt wird als die der drei Marktführer. Als führende Beratung für die produzierende Industrie gehört TMG in diesem Jahr zu den 22 weniger bekannten Top-Performern, die Capital exklusiv vorstellt.

Produzierendes Gewerbe TMG Consultants (409 Punkte): Ihre Kompetenzen in Produktions-, Organisations- und Technologiethemen setzen die Berater von TMG aktuell vor allem zur Unterstützung großer und -mittelständischer Industrieunternehmen bei der digitalen Transformation ein. Gründungsjahr 1986; Mitarbeiter 83; Umsatz 21 Mio. Euro; Referenzen Bosch, Continental, Stihl, Nobilia, Schunk, Knauf Interfer, Eisenmann, Daimler, Carl Zeiss u. a.

Distribut. & After-Sales Service Barkawi (406 Punkte): Die Managementberatung ist international tätig, mit Fokus auf After Sales und Supply Chain Management. Immer wieder entstehen unter dem Barkawi-Dach aus innovativen Ideen Start-ups – inzwischen acht erfolgreiche Unternehmen. Gründungsjahr 1994; Mitarbeiter mehr als 200; Umsatz 39 Mio. Euro; Referenzen Jungheinrich, Coca-Cola, Daimler, Hitachi, Henkel, Siemens u. a.

Automotive Berylls (398 Punkte): Die Berater von Berylls verstehen sich als Lotsen für den digitalen Wandel. Ihre Kunden leiten sie durch die von E-Mobilität, Vernetzung, autonomem Fahren, neuen Mobilitätsangeboten und Big Data geprägte Transformation der Branche. Gründungsjahr 2011; Mitarbeiter mehr als 40; Umsatz mehr als 20 Mio. Euro; Referenzen Autohersteller, Mobilitätsdienstleister, Automobilzulieferer, Joint Ventures, Investmentfonds

Einkauf und Beschaffung Kerkhoff (419 Punkte): Die Arbeit der auf Einkauf, Beschaffung und Produktion spezialisierten Managementberatung endet nicht mit der Präsentation eines Konzepts. Die praxiserfahrenen Berater begleiten den Kunden auch bei der Umsetzung. Gründungsjahr 1998; Mitarbeiter 51; Umsatz 12 Mio. Euro; Referenzen Agrana, Greiner, Hymer, Schwenk, Sievert, Vonovia, Flughafen Köln-Bonn, Flottweg u. a.

Führung & Organisation Undconsorten (403 Punkte): Die Beratungsfirma unterstützt Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle wechseln und sich organisatorisch neu aufstellen, mit einem integrierten Beratungsansatz, der inhaltliche Ausrichtung mit strategischer Personalarbeit verzahnt. Gründungsjahr 2006; Mitarbeiter 33; Umsatz k. A.; Referenzen Mehr als die Hälfte der Dax-30-Unternehmen, Familienunternehmen, öffentliche Institutionen

Energiewirtschaft The Advisory House (392 Punkte): Bei der Beratung von Start-ups und Unternehmen aus der Energiewirtschaft denken die Experten von Advisory House strategisch und handeln umsetzungsorientiert. Dazu geht man in Joint Ventures mit Kunden auch selbst ins Risiko. Gründungsjahr 2003; Mitarbeiter 50; Umsatz circa 12 Mio. Euro; Referenzen Energieversorgungs- und Industrieunternehmen, regionale Versorger, Start-ups

Change-Management CPC (402 Punkte): Die Experten für Projektmanagement, Organisationsgestaltung und Personalentwicklung setzen auf innovative Formate und Methoden – wie etwa die Simulation realitätsnaher Arbeitssituationen, um Mitarbeiter zu schulen. Gründungsjahr 1991; Mitarbeiter 120; Umsatz 15 Mio. Euro; referenzen Daimler, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, DB Schenker, Kuka, Hella, Zalando, Linde, Vorwerk u. a.

Pharma & Healthcare B-LUE (384 Punkte): Das Team aus Ärzten, Wirtschafts- und Naturwissenschaftlern betreut führende Unternehmen aus der Gesundheitswirtschaft. Die Beratungsboutique ist auf Strategie, Operational Excellence und Transformationsprojekte spezialisiert. Gründungsjahr 2003; Mitarbeiter 20; Umsatz k. A.; Referenzen Krankenkassen, Krankenhäuser, Life-Science-Unternehmen, Private Equity

Digitalisierung Infront (414 Punkte): Die Beratungsboutique unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle auf die Digitalisierung auszurichten. Dabei übernehmen die Berater gemeinsam mit den Kunden auch unternehmerische Risiken. Gründungsjahr 2004; Mitarbeiter mehr als 35; Umsatz mehr als 5 Mio. Euro; Referenzen Siemens, Vodafone, Eprimo, Freudenberg IT u. a.

Controlling & Finanzen Horváth & Partners (423 Punkte): Die weltweit vernetzte Beratung ist spezialisiert auf Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung. Der Einsatz der Berater wird flankiert durch die Horváth Akademie, die praxisorientierte Weiterbildungsveranstaltungen anbietet. Gründungsjahr 1981; Mitarbeiter 800; Umsatz 152 Mio. Euro; Referenzen Großunternehmen, Mittelständler, Organisationen des öffentlichen Sektors

Banken & Versicherungen Horn & Company (394 Punkte): Die Partner von Horn & Company verfügen über langjährige Erfahrung in der Finanzbranche. Sie arbeiten für Banken und Sparkassen als Projektleiter vor Ort und agieren als inhaltliche Treiber und Sparringspartner der Entscheider. Gründungsjahr 2009; Mitarbeiter 70; Umsatz 24,5 Mio. Euro; Referenzen Konzerne, mittelständische Unternehmen insbesondere des Finanzdienstleistungssektors

Transformation AlixPartners (416 Punkte): Die Berater von Alixpartners sind Experten für Transformation und Restrukturierung. Sie sichern das Geschäft ihrer Kunden ab, stellen Unternehmen zukunftsfähig auf und kurbeln deren Wachstum an. In Deutschland ist das US-Unternehmen seit 2003 vertreten. Gründungsjahr 1981; Mitarbeiter 1789; Umsatz 1 Mrd. Dollar; Referenzen k. A.

Strategie OC&C/EY-Parthenon (423 Punkte): Das Team von OC&C entwickelt Lösungen für anspruchsvolle strategische Fragestellungen, in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden der Branchen Handel, Konsumgüter, Medien, Technologie, Bau und Industrie sowie Private Equity. Gründungsjahr 1987; Mitarbeiter circa 100; Umsatz k. A.; Referenzen k. A.

Innovation & Wachstum Iskander (407 Punkte): Der Fokus von Iskander liegt auf der Umsetzung von Wachstums- und Wertsteigerungsstrategien. Dazu werden Unternehmen bei der Produktentwicklung, dem Aufbau eines effizienteren Vertriebs oder bei der Kundenbindung unterstützt. Gründungsjahr 2005; Mitarbeiter 140; Umsatz 22 Mio. Euro; Referenzen Telefónica, Deutsche Telekom, Unitymedia, Sky, Pro Sieben Sat 1, BMW, Opel, Porsche, Metro u. a.

Transport & Infrastruktur Quattron (374 Punkte): Den technologischen Wandel von Netzinfrastrukturen zu begleiten und zu managen ist das Ziel der Management- und Technologieberatung. Das Leistungsportfolio reicht von Machbarkeitsstudien bis zum Projektmanagement. Gründungsjahr 2002; Mitarbeiter 30; Umsatz 8,7 Mio. Euro; Referenzen DB Netz, Bayerisches Staatsministerium des Innern, ÖBB, SBB, KKR, Deutsche Glasfaser, TÜV Süd u. a.

Engineering & Production ROI (405 Punkte): Die Experten für Forschung und Entwicklung, Produktion und Industrie 4.0 unterstützen Industrieunternehmen darin, ihre Produkte, Technologien und Produktionsnetzwerke zu optimieren und die Potenziale der Digitalisierung zu nutzen. Gründungsjahr 1999; Mitarbeiter 100; Umsatz 20 Mio. Euro; Referenzen Kärcher, Linde, Thyssenkrupp, Volkswagen, Webasto, mittelständische Unternehmen u. a.

Telekommunikation & Medien Solon (382 Punkte): Klienten aus den Branchen Telekommunikation, Medien/Entertainment und Technologie unterstützt Solon beim Entwickeln und Umsetzen von Strategien oder dem Aufbau neuer Geschäftsmodelle und begleitet M&A-Vorhaben. Gründungsjahr 1996; Mitarbeiter 60; Umsatz k. A.; Referenzen Industrieunternehmen, weltweite Investoren in den Branchen Telekommunikation, Medien u. a.

Lean Management Solon (382 Punkte): Klienten aus den Branchen Telekommunikation, Medien/Entertainment und Technologie unterstützt Solon beim Entwickeln und Umsetzen von Strategien oder dem Aufbau neuer Geschäftsmodelle und begleitet M&A-Vorhaben. Gründungsjahr 1996; Mitarbeiter 60; Umsatz k. A.; Referenzen Industrieunternehmen, weltweite Investoren in den Branchen Telekommunikation, Medien u. a.

Disruption IMP (404 Punkte): Die Berater von IMP arbeiten für Unternehmen, die eine Disruption ihrer Geschäftsmodelle durch neue Technologien oder Marktentwicklungen fürchten müssen. Lösungen werden mithilfe von Experten aus dem IMP-Netzwerk gesucht. Gründungsjahr 2010; Mitarbeiter 60; Umsatz 10 Mio. Euro; Referenzen Heidelberger Druckmaschinen, Benteler, Sick, Adidas, Evonik u. a.

Marketing & Vertrieb Prof. Roll & Pastuch (411 Punkte): Gemeinsam mit den Klienten entwickelt Prof. Roll & Pastuch Konzepte zur nachhaltigen Umsatz- und Ertragssteigerung. Roadmaps, Prozesse und Tools stellen sicher, dass alle Maßnahmen auch umgesetzt werden. Unterstützung bietet ein hauseigener IT-Dienstleister. Gründungsjahr 2009; Mitarbeiter 30; Umsatz k. A.; Referenzen Dax-Konzerne, Mittelstand, Hidden Champions, Familienunternehmen

Transformation h&z (403 Punkte): Mit ihrem „Business Transformation"-Modell begleiten die Berater von h&z Unternehmen durch schwierige Umbauphasen. Damit der Turnaround gelingt, werden dabei möglichst viele Stakeholder eingebunden und Mitarbeiter vom ersten Tag an mobilisiert. Gründungsjahr 1997; Mitarbeiter 120; Umsatz 60 Mio. Euro; Referenzen Siemens, Ergo, Thyssenkrupp, W&W, Krones, BMW, Daimler u. a.

Marketing & Vertrieb Batten & Company (406 Punkte): Als eine Strategieberatung für Marketing und Sales, die den Fokus auf digitale Transformation und nachhaltiges Wachstum legt, ist Batten eingebettet in das globale Agenturnetzwerk von BBDO und kann auf dessen Ressourcen zugreifen. Gründungsjahr 2000; Mitarbeiter 70; Umsatz k. A.; Referenzen Mercedes-Benz, Covestro, BMW, Commerzbank, Siemens u. a.

Nachfrage auf Rekordniveau

„Die Nachfrage nach Beratungsleistungen ist auf einem Rekordniveau“, sagt Dietmar Fink, Wirtschaftsprofessor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der gemeinsam mit WGMB-Geschäftsführerin Bianka Knoblach zum sechsten Mal die Hidden-Champions-Studie erstellt hat. „Unsichere Zeiten sind immer gute Zeiten für Berater“, weiß Fink. „Die verdienen derzeit Geld ohne Ende.“

Insbesondere die Digitalisierung beschert den Beratungsunternehmen aktuell maximale Auslastung. Ob beim Einkauf, den Scoutbee seinen Kunden erleichtert, oder in der Produktion, beim Marketing und im Vertrieb: Nahezu jeder Geschäftsbereich ist von der rasanten technologischen Entwicklung betroffen. Geschäftsmodelle werden angepasst, manche Bereiche ganz neu aufgestellt. Neue Wettbewerber treten auf den Plan, die in vielen Branchen die Platzhirsche herausfordern, weil sie mit innovativer Technik ihre Leistungen schneller und kostengünstiger anbieten, ihre Kunden direkter und gezielter ansprechen können.

„Damit ändert sich auch das Geschäft der Berater“, sagt Bianka Knoblach. „Der Fokus verschiebt sich von der Strategie zur Umsetzung.“ Wenn es darum geht, Innovationen zu implementieren und den Wandel zu gestalten, können die Hidden Champions ihre besonderen Stärken ausspielen. Denn neben den Kompetenzen bei der Kommunikation und als Teamplayer schätzen die von WGMB befragten Top-Manager vor allem die Umsetzungsstärken der 22 ausgewählten Beratungsfirmen. Damit setzten sie sich in 13 Fachdisziplinen wie etwa Marketing und Vertrieb, Innovation und Wachstum oder Lean Management an die Spitze des Feldes und konnten in sieben Branchen die großen Wettbewerber auf die Plätze verweisen.