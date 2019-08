Das US-Finanzministerium legt der Einstufung als Währungsmanipulator drei Kriterien zugrunde:

ein Land muss über einen hohen Außenhandelsüberschuss verfügen,

einen erheblichen Leistungsbilanzüberschuss,

und es muss einseitig zugunsten der eigenen Währung auf dem Devisenmarkt eingegriffen haben.

China erfüllt nach Auffassung der US-Administration diese Kriterien. Andere Länder stehen auf der Liste, weil sie eins oder zwei Kriterien. Diese Statista-Infografik zeigt, welche Länder vom US-Finanzministerium kritisch beäugt werden – darunter auch enge Verbündete:

