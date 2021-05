Hubertus Heil

Hubertus Heil leistete von 1992 bis 1993 zunächst Zivildienst beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Peine. Von 1995 an folgte das Studium der Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Potsdam. 1998 wurde Heil in den Bundestag gewählt, 2005 trat er das Amt als SPD-Generalsekretär an. 2006 machte der spätere Bundesminister für Arbeit und Soziales seinen Abschluss an der Fernuniversität Hagen. Das konnte elf Jahre später auch Jens Spahn von sich behaupten. Der Bundesgesundheitsminister ist gelernter Bankkaufmann. 2017 erwarb er den Master of Arts in Politik.