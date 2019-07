# 1999

Das Jahr der Europawahl 1999 ist ein Tiefpunkt in der Geschichte der EU-Kommission: Anfang des Jahres liegen gegen die Kommission unter Präsident Jacques Santer (1995 – 1999) Korruptionsvorwürfe vor. In deren Zentrum steht die französische Kommissarin für Forschung, Édith Cresson. Ihr wird Vetternwirtschaft vorgeworfen. So soll sie einen befreundeten Zahnarzt als Experten für Aidsforschung angestellt und ihm mit EU-Geldern eine Wohnung in Brüssel finanziert haben. Doch Cresson weigert sich zurückzutreten. Das Europäische Parlament droht mit einem Misstrauensvotum, scheitert aber. Kurz danach tritt die Kommission geschlossen zurück. Das Skurrile: In der daraufhin gebildeten Übergangsregierung bleiben Mitglieder und Ressortverteilung bestehen. Erst im Herbst 1999, nach der Europawahl, tritt eine neue Kommission unter dem Italiener Manuel Marin (1999 – 2004) das Amt an.