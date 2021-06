In unserer Reihe Capital erklärt geben wir einen komprimierten Überblick zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Diesmal: „El Salvador und die Bitcoin“ mit Capital-und Finance-Forward-Redakteur John Stanley Hunter, der über Fintechs und Kryptowährungen schreibt.

El Salvador wäre das erste Land, weltweit, das Bitcoin als Währung nutzt. Was verspricht es sich davon?



Zunächst hat Staatschef Nayib Bukele lediglich angekündigt, einen entsprechenden Gesetzesentwurf dem Kongress vorzulegen, endgültig beschlossen ist das Thema also noch nicht. In einem kurzen Video sprach er davon, dass der Schritt Arbeitsplätze schaffen würde. Zudem hätten 70 Prozent der Bevölkerung kein Bankkonto. Die Einführung der Bitcoin würde sie also in den Wirtschaftskreislauf integrieren. In erster Linie sieht Bukele sein Land allerdings von Zentralbanken unfair behandelt, weshalb er auf Bitcoin setzen wolle. Sie wird nicht von einer Zentralbank kontrolliert, sondern durch ein dezentrales und energieintensives Computerverfahren – das sogenannte Mining oder Schürfen – geschaffen.

Was würde die Einführung der Bitcoin denn daran ändern?

Das Land kann mit dem Schritt zur Bitcoin die eigene Zentralbank nicht wirklich entmachten. Denn El Salvador nutzt aktuell den US-Dollar als Währung. Bukele hofft bei der Einführung aber noch auf einen zweiten Effekt: Rund ein Viertel der Wirtschaftsleistung fließt in Form von Überweisungen in das Land. Bislang gehe dabei ein großer Teil dieser 6 Mrd. Dollar an Vermittler verloren, argumentiert der Präsident. Das werde bei Bitcoin nicht passieren, so die Hoffnung.

Bukele zufolge würde El Salvadors BIP um 25 Prozent steigen, wenn ein Prozent der Marktkapitalisierung der Bitcoin in das Land fließt. Kann diese Rechnung aufgehen?

Das Bruttoinlandsprodukt von El Salvador betrug zuletzt offiziell rund 25 Mrd. Dollar. Tatsächlich dürfte es deutlich mehr sein, weil das Land wie nahezu alle mittelamerikanischen Staaten eine starke Schattenwirtschaft hat. Dass die Wirtschaft automatisch um 25 Prozent wächst, klingt schlicht nach Populismus. Dazu müssten Bitcoin-Eigentümer ihre Coins verkaufen und in El Salvador investieren. Wenn aber Aktivitäten aus der Schattenwirtschaft einschließlich Drogenhandel in der offiziellen Statistik auftauchen, dann ist auch die offizielle Wirtschaft größer.

#Bitcoin has a market cap of $680 billion dollars.

If 1% of it is invested in El Salvador, that would increase our GDP by 25%.

On the other side, #Bitcoin will have 10 million potential new users and the fastest growing way to transfer 6 billion dollars a year in remittances.

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 6, 2021